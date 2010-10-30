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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Раменское - ЦСКА (мол)
Раменское - ЦСКА (мол): обзор матча 30 октября 2010
Раменское
30.10.2010, суббота, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
3 : 1
Завершен
ЦСКА (мол)
3'
Л. Ковель
38'
Н. Лапин
82'
Д. Бояринцев
18'
М. Султонов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Раменское - ЦСКА (мол)
Замена
Е. Дегтярев
️️️️
Ш. Курбанов
Замена
В. Липин
️️️️
Д. Бояринцев
Замена
М. Губжев
️️️️
В. Соболев
Замена
С. Пчёлкин
️️️️
Л. Ковель
Замена
С. Сипатов
️️️️
М. Султонов
ГОЛ! 3:1!
Д. Бояринцев
Желтая карточка
А. Брагин
Желтая карточка
П. Тен
Замена
П. Тен
️️️️
У. Чосич
Замена
К. Савичев
️️️️
Н. Лапин
Замена
Л. Мушников
️️️️
С. Сердеров
Желтая карточка
А. Никитин
Замена
Н. Дзаламидзе
️️️️
А. Амбарцумян
Желтая карточка
У. Чосич
Замена
А. Власкин
️️️️
Д. Грачев
Замена
А. Макаров
️️️️
В. Чилюшкин
ГОЛ! 2:1!
Н. Лапин
Желтая карточка
Н. Лапин
18'
ГОЛ! 1:1!
М. Султонов
ГОЛ! 1:0!
Л. Ковель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Раменское
24
Виталий Чилюшкин
ВР
33
Шамиль Курбанов
ЦЗ
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
11
Леонид Ковель
ПЗ
9
Никита Лапин
ПАЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
80
Артем Брагин
ЦП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
7
Денис Бояринцев
ПП
ЦСКА (мол)
12
Станислав Плохих
ВР
14
Игорь Драгунов
ЦЗ
20
Александр Столяренко
ЦЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
8
Семен Федотов
ПЗ
8
Егор Иванов
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
Главный тренер
Юрий Аджем
Раменское
78
Александр Макаров
ВР
18
Александр Власкин
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
11
Евгений Дегтярев
ЦП
54
Виктор Липин
ЦП
25
Марат Губжев
ЦФ
8
Сергей Пчёлкин
ЦФ
ЦСКА (мол)
1
Иван Скрипник
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
22
Петр Тен
ПЗ
7
Леонид Мушников
ЦП
20
Алексей Киселев
ЦП
10
Ника Дзаламидзе
ЦФ
17
Сергей Сипатов
ЦФ
3-3-4
24
Чилюшкин
33
Курбанов
36
Грачев
3
Плопа
27
Молодцов
11
Ковель
9
Лапин
19
Соболев
80
Брагин
7
Никитинский
7
Бояринцев
3-2-1-1-2
12
Плохих
20
Столяренко
15
Чосич
4
Никитин
8
Федотов
14
Драгунов
8
Иванов
28
Султонов
10
Амбарцумян
28
Сердеров
19
Соболев
25
Губжев
25
Губжев
19
Соболев
11
Ковель
8
Пчёлкин
8
Пчёлкин
11
Ковель
9
Лапин
4
Савичев
4
Савичев
9
Лапин
33
Курбанов
11
Дегтярев
11
Дегтярев
33
Курбанов
36
Грачев
18
Власкин
18
Власкин
36
Грачев
7
Бояринцев
54
Липин
54
Липин
7
Бояринцев
24
Чилюшкин
78
Макаров
78
Макаров
24
Чилюшкин
10
Амбарцумян
10
Дзаламидзе
10
Дзаламидзе
10
Амбарцумян
28
Сердеров
7
Мушников
7
Мушников
28
Сердеров
28
Султонов
17
Сипатов
17
Сипатов
28
Султонов
15
Чосич
22
Тен
22
Тен
15
Чосич
Остались в запасе
Раменское
ЦСКА (мол)
1
Иван Скрипник
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
20
Алексей Киселев
ЦП
Главный тренер
Юрий Аджем
Остались в запасе
Остались в запасе
1
Иван Скрипник
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
20
Алексей Киселев
ЦП
Главный тренер
Юрий Аджем
Статистика матча Раменское - ЦСКА (мол)
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
4 : 0
19.11.2010
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Раменское
4 : 1
11.11.2010
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак Нч (мол)
2 : 1
04.11.2010
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Раменское
3 : 1
30.10.2010
ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство, 25 тур
Раменское
0 : 0
22.10.2010
Ахмат (мол)
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Информация о матче
Стадион:
Сатурн, 2-е поле
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2
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