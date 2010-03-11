Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    3 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»

    Юрий Аджем

    Тренер
    Имя Юрий
    Отчество Николаевич
    Фамилия Аджем
    Гражданство Россия
    Дата рождения 14 января 1953
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    ЦСКА (мол) 30 6 19 5
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    11.03.2010 ЦСКА (мол) 2 : 3 Амкар (мол)
    20.03.2010 ЦСКА (мол) 0 : 3 Динамо (мол)
    26.03.2010 Анжи (мол) 2 : 1 ЦСКА (мол)
    02.04.2010 ЦСКА (мол) 0 : 1 Зенит (мол)
    16.04.2010 ЦСКА (мол) 2 : 1 Локомотив (мол)
    23.04.2010 Сибирь (мол) 1 : 0 ЦСКА (мол)
    01.05.2010 ЦСКА (мол) 0 : 0 Томь (мол)
    05.05.2010 Ростов (мол) 4 : 3 ЦСКА (мол)
    09.05.2010 ЦСКА (мол) 5 : 1 Ахмат (мол)
    13.05.2010 Рубин (мол) 3 : 2 ЦСКА (мол)
    09.07.2010 ЦСКА (мол) 1 : 3 Раменское
    18.07.2010 Кр. Советов (мол) 1 : 2 ЦСКА (мол)
    24.07.2010 ЦСКА (мол) 3 : 1 Спартак Нч (мол)
    31.07.2010 Спартак М (мол) 1 : 1 ЦСКА (мол)
    26.10.2010 Динамо (мол) 3 : 0 ЦСКА (мол)
    14.08.2010 ЦСКА (мол) 1 : 0 Анжи (мол)
    21.08.2010 Зенит (мол) 5 : 1 ЦСКА (мол)
    11.09.2010 Локомотив (мол) 1 : 0 ЦСКА (мол)
    19.09.2010 ЦСКА (мол) 1 : 3 Сибирь (мол)
    25.09.2010 Томь (мол) 2 : 1 ЦСКА (мол)
    02.10.2010 ЦСКА (мол) 0 : 1 Ростов (мол)
    16.10.2010 Ахмат (мол) 3 : 1 ЦСКА (мол)
    23.10.2010 ЦСКА (мол) 3 : 0 Рубин (мол)
    30.10.2010 Раменское 3 : 1 ЦСКА (мол)
    06.11.2010 ЦСКА (мол) 1 : 4 Кр. Советов (мол)
    13.11.2010 Спартак Нч (мол) 1 : 1 ЦСКА (мол)
    19.11.2010 ЦСКА (мол) 2 : 2 Спартак М (мол)
    27.11.2010 Амкар (мол) 1 : 0 ЦСКА (мол)
    • Читайте нас: 
    11