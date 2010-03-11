Юрий Аджем - статистика
Тренер
|Имя
|Юрий
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Аджем
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|14 января 1953
|Имя
|Юрий
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Аджем
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|14 января 1953
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|ЦСКА (мол)
|30
|6
|19
|5
|Дата
|Матч
|11.03.2010
|ЦСКА (мол)
|2 : 3
|Амкар (мол)
|20.03.2010
|ЦСКА (мол)
|0 : 3
|Динамо (мол)
|26.03.2010
|Анжи (мол)
|2 : 1
|ЦСКА (мол)
|02.04.2010
|ЦСКА (мол)
|0 : 1
|Зенит (мол)
|16.04.2010
|ЦСКА (мол)
|2 : 1
|Локомотив (мол)
|23.04.2010
|Сибирь (мол)
|1 : 0
|ЦСКА (мол)
|01.05.2010
|ЦСКА (мол)
|0 : 0
|Томь (мол)
|05.05.2010
|Ростов (мол)
|4 : 3
|ЦСКА (мол)
|09.05.2010
|ЦСКА (мол)
|5 : 1
|Ахмат (мол)
|13.05.2010
|Рубин (мол)
|3 : 2
|ЦСКА (мол)
|09.07.2010
|ЦСКА (мол)
|1 : 3
|Раменское
|18.07.2010
|Кр. Советов (мол)
|1 : 2
|ЦСКА (мол)
|24.07.2010
|ЦСКА (мол)
|3 : 1
|Спартак Нч (мол)
|31.07.2010
|Спартак М (мол)
|1 : 1
|ЦСКА (мол)
|26.10.2010
|Динамо (мол)
|3 : 0
|ЦСКА (мол)
|14.08.2010
|ЦСКА (мол)
|1 : 0
|Анжи (мол)
|21.08.2010
|Зенит (мол)
|5 : 1
|ЦСКА (мол)
|11.09.2010
|Локомотив (мол)
|1 : 0
|ЦСКА (мол)
|19.09.2010
|ЦСКА (мол)
|1 : 3
|Сибирь (мол)
|25.09.2010
|Томь (мол)
|2 : 1
|ЦСКА (мол)
|02.10.2010
|ЦСКА (мол)
|0 : 1
|Ростов (мол)
|16.10.2010
|Ахмат (мол)
|3 : 1
|ЦСКА (мол)
|23.10.2010
|ЦСКА (мол)
|3 : 0
|Рубин (мол)
|30.10.2010
|Раменское
|3 : 1
|ЦСКА (мол)
|06.11.2010
|ЦСКА (мол)
|1 : 4
|Кр. Советов (мол)
|13.11.2010
|Спартак Нч (мол)
|1 : 1
|ЦСКА (мол)
|19.11.2010
|ЦСКА (мол)
|2 : 2
|Спартак М (мол)
|27.11.2010
|Амкар (мол)
|1 : 0
|ЦСКА (мол)