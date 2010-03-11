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    Юрий Аджем - статистика

    Тренер
    Имя Юрий
    Отчество Николаевич
    Фамилия Аджем
    Гражданство Россия
    Дата рождения 14 января 1953
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    ЦСКА (мол) 30 6 19 5
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    11.03.2010 ЦСКА (мол) 2 : 3 Амкар (мол)
    20.03.2010 ЦСКА (мол) 0 : 3 Динамо (мол)
    26.03.2010 Анжи (мол) 2 : 1 ЦСКА (мол)
    02.04.2010 ЦСКА (мол) 0 : 1 Зенит (мол)
    16.04.2010 ЦСКА (мол) 2 : 1 Локомотив (мол)
    23.04.2010 Сибирь (мол) 1 : 0 ЦСКА (мол)
    01.05.2010 ЦСКА (мол) 0 : 0 Томь (мол)
    05.05.2010 Ростов (мол) 4 : 3 ЦСКА (мол)
    09.05.2010 ЦСКА (мол) 5 : 1 Ахмат (мол)
    13.05.2010 Рубин (мол) 3 : 2 ЦСКА (мол)
    09.07.2010 ЦСКА (мол) 1 : 3 Раменское
    18.07.2010 Кр. Советов (мол) 1 : 2 ЦСКА (мол)
    24.07.2010 ЦСКА (мол) 3 : 1 Спартак Нч (мол)
    31.07.2010 Спартак М (мол) 1 : 1 ЦСКА (мол)
    26.10.2010 Динамо (мол) 3 : 0 ЦСКА (мол)
    14.08.2010 ЦСКА (мол) 1 : 0 Анжи (мол)
    21.08.2010 Зенит (мол) 5 : 1 ЦСКА (мол)
    11.09.2010 Локомотив (мол) 1 : 0 ЦСКА (мол)
    19.09.2010 ЦСКА (мол) 1 : 3 Сибирь (мол)
    25.09.2010 Томь (мол) 2 : 1 ЦСКА (мол)
    02.10.2010 ЦСКА (мол) 0 : 1 Ростов (мол)
    16.10.2010 Ахмат (мол) 3 : 1 ЦСКА (мол)
    23.10.2010 ЦСКА (мол) 3 : 0 Рубин (мол)
    30.10.2010 Раменское 3 : 1 ЦСКА (мол)
    06.11.2010 ЦСКА (мол) 1 : 4 Кр. Советов (мол)
    13.11.2010 Спартак Нч (мол) 1 : 1 ЦСКА (мол)
    19.11.2010 ЦСКА (мол) 2 : 2 Спартак М (мол)
    27.11.2010 Амкар (мол) 1 : 0 ЦСКА (мол)
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