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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Раменское - Амкар (мол)
Раменское - Амкар (мол): обзор матча 11 ноября 2010
Раменское
11.11.2010, четверг, 14:30
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
4 : 1
Завершен
Амкар (мол)
14'
Л. Ковель
20'
В. Соболев
45'
В. Соболев
82'
В. Соболев
53'
Д. Соколов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Раменское - Амкар (мол)
Замена
С. Пчёлкин
️️️️
А. Семячкин
Замена
Е. Дегтярев
️️️️
А. Анисимов
Замена
Е. Рудаков
️️️️
Д. Соколов
Замена
К. Кулешов
️️️️
В. Соболев
Желтая карточка
Д. Ершов
ГОЛ! 4:1!
В. Соболев
Желтая карточка
И. Михалев
Замена
А. Субботин
️️️️
И. Кнежевич
Замена
Ш. Курбанов
️️️️
Л. Ковель
Замена
Д. Никитинский
️️️️
Н. Лапин
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Д. Соколов
Желтая карточка
М. Плопа
Замена
К. Морыганов
️️️️
Б. Идову
Замена
А. Макаров
️️️️
А. Романов
Замена
Д. Ершов
️️️️
С. Синельников
ГОЛ! 3:0!
В. Соболев
Замена
Е. Тюкалов
️️️️
М. Магуров
Желтая карточка
А. Анисимов
ГОЛ! 2:0!
В. Соболев
20'
ГОЛ! 1:0!
Л. Ковель
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Раменское
35
Александр Романов
ВР
18
Александр Власкин
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
11
Леонид Ковель
ПЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
9
Никита Лапин
ПАЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
80
Артем Брагин
ЦП
21
Артем Анисимов
ЦП
28
Александр Семячкин
ЦП
Амкар (мол)
44
Сергей Синельников
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
4
Артем Морыганов
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
25
Дмитрий Соколов
ЛП
20
Алексей Померко
ОП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
90
Максим Магуров
ЦП
10
Иосип Кнежевич
ЦП
39
Илья Михалев
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Раменское
78
Александр Макаров
ВР
33
Шамиль Курбанов
ЦЗ
11
Евгений Дегтярев
ЦП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
25
Марат Губжев
ЦФ
8
Сергей Пчёлкин
ЦФ
9
Кирилл Кулешов
ЦФ
Амкар (мол)
35
Дмитрий Ершов
ВР
88
Евгений Рудаков
ЦЗ
2
Кирилл Морыганов
ЦЗ
93
Евгений Смородин
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
9
Александр Субботин
ЦФ
17
Артем Васильев
ЦФ
3-3-4
35
Романов
11
Ковель
18
Власкин
3
Плопа
4
Ангбва
27
Молодцов
9
Лапин
19
Соболев
21
Анисимов
28
Семячкин
80
Брагин
4-2-3-1
44
Синельников
2
Морозов
4
Морыганов
25
Смирнов
30
Идову
20
Померко
5
Рябокобыленко
90
Магуров
10
Кнежевич
25
Соколов
39
Михалев
11
Ковель
33
Курбанов
33
Курбанов
11
Ковель
21
Анисимов
11
Дегтярев
11
Дегтярев
21
Анисимов
28
Семячкин
8
Пчёлкин
8
Пчёлкин
28
Семячкин
19
Соболев
9
Кулешов
9
Кулешов
19
Соболев
35
Романов
78
Макаров
78
Макаров
35
Романов
9
Лапин
7
Никитинский
7
Никитинский
9
Лапин
25
Соколов
88
Рудаков
88
Рудаков
25
Соколов
30
Идову
2
Морыганов
2
Морыганов
30
Идову
44
Синельников
35
Ершов
35
Ершов
44
Синельников
90
Магуров
7
Тюкалов
7
Тюкалов
90
Магуров
10
Кнежевич
9
Субботин
9
Субботин
10
Кнежевич
Остались в запасе
Раменское
Амкар (мол)
25
Марат Губжев
ЦФ
93
Евгений Смородин
ЦП
17
Артем Васильев
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Остались в запасе
25
Марат Губжев
ЦФ
Остались в запасе
93
Евгений Смородин
ЦП
17
Артем Васильев
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Статистика матча Раменское - Амкар (мол)
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
4 : 0
19.11.2010
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Раменское
4 : 1
11.11.2010
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак Нч (мол)
2 : 1
04.11.2010
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Раменское
3 : 1
30.10.2010
ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство, 25 тур
Раменское
0 : 0
22.10.2010
Ахмат (мол)
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Информация о матче
Стадион:
Сатурн, 2-е поле
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