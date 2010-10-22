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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Раменское - Ахмат (мол)
Раменское - Ахмат (мол): обзор матча 22 октября 2010
Раменское
22.10.2010, пятница, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 25 тур
0 : 0
Завершен
Ахмат (мол)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Раменское - Ахмат (мол)
Замена
Б. Умаров
️️️️
С. Эльгаджиев
Желтая карточка
К. Савичев
Замена
К. Савичев
️️️️
Н. Лапин
Замена
Р. Садулаев
️️️️
М. Солтаев
Замена
М. Губжев
️️️️
В. Соболев
Замена
С. Эльгаджиев
️️️️
Т. Исламов
Желтая карточка
А. Анисимов
Замена
Ш. Ашаханов
️️️️
И. Цуроев
Замена
С. Пчёлкин
️️️️
К. Кулешов
Замена
А. Власкин
️️️️
Д. Грачев
Замена
В. Чилюшкин
️️️️
А. Романов
Желтая карточка
А. Дашаев
Замена
А. Брагин
️️️️
Д. Зинович
Желтая карточка
Д. Зинович
Желтая карточка
И. Цуроев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Раменское
35
Александр Романов
ВР
3
Максим Плопа
ЦЗ
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
11
Леонид Ковель
ПЗ
9
Никита Лапин
ПАЗ
38
Дмитрий Зинович
ЛП
19
Владимир Соболев
ЛП
28
Александр Семячкин
ЦП
21
Артем Анисимов
ЦП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
9
Кирилл Кулешов
ЦФ
Ахмат (мол)
91
Магомед Сераждинов
ВР
32
Мансур Солтаев
ВР
36
Магомед Адаев
ЦЗ
35
Юсуп Тепишев
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
45
Рамзан Уциев
ПЗ
61
Мовсур Адамов
ЦП
39
Али Идрисов
ЦП
77
Анзор Тембулатов
ПП
51
Тарко Исламов
ЦФ
9
Ислам Цуроев
ЦФ
Главный тренер
Анзор Исмаилов
Раменское
24
Виталий Чилюшкин
ВР
18
Александр Власкин
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
11
Евгений Дегтярев
ЦП
80
Артем Брагин
ЦП
25
Марат Губжев
ЦФ
8
Сергей Пчёлкин
ЦФ
Ахмат (мол)
37
Шаруди Бухиев
ЦЗ
98
Батыр Умаров
ЦЗ
50
Шамиль Ашаханов
ЦП
80
Нур-Ислам Джабраилов
ЦП
55
Рамзан Садулаев
ЦП
63
Вадим Белозеров
ЦП
38
Саламбек Эльгаджиев
ЦФ
3-1-5-1
35
Романов
3
Плопа
36
Грачев
11
Ковель
9
Лапин
19
Соболев
28
Семячкин
21
Анисимов
7
Никитинский
38
Зинович
9
Кулешов
4-3-2
91
Сераждинов
45
Уциев
35
Тепишев
4
Дашаев
36
Адаев
77
Тембулатов
39
Идрисов
61
Адамов
9
Цуроев
51
Исламов
36
Грачев
18
Власкин
18
Власкин
36
Грачев
9
Лапин
4
Савичев
4
Савичев
9
Лапин
19
Соболев
25
Губжев
25
Губжев
19
Соболев
38
Зинович
80
Брагин
80
Брагин
38
Зинович
9
Кулешов
8
Пчёлкин
8
Пчёлкин
9
Кулешов
35
Романов
24
Чилюшкин
24
Чилюшкин
35
Романов
51
Исламов
38
Эльгаджиев
38
Эльгаджиев
51
Исламов
9
Цуроев
50
Ашаханов
50
Ашаханов
9
Цуроев
Эльгаджиев
98
Умаров
98
Умаров
Эльгаджиев
32
Солтаев
55
Садулаев
55
Садулаев
32
Солтаев
Остались в запасе
Раменское
Ахмат (мол)
11
Евгений Дегтярев
ЦП
37
Шаруди Бухиев
ЦЗ
80
Нур-Ислам Джабраилов
ЦП
63
Вадим Белозеров
ЦП
Главный тренер
Анзор Исмаилов
Остались в запасе
11
Евгений Дегтярев
ЦП
Остались в запасе
37
Шаруди Бухиев
ЦЗ
80
Нур-Ислам Джабраилов
ЦП
63
Вадим Белозеров
ЦП
Главный тренер
Анзор Исмаилов
Статистика матча Раменское - Ахмат (мол)
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
4 : 0
19.11.2010
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Раменское
4 : 1
11.11.2010
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак Нч (мол)
2 : 1
04.11.2010
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Раменское
3 : 1
30.10.2010
ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство, 25 тур
Раменское
0 : 0
22.10.2010
Ахмат (мол)
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
21.11.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 29 тур
Факел (мол)
4 : 0
07.11.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ахмат (мол)
2 : 2
31.10.2025
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Ростов (мол)
5 : 0
24.10.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Балтика (мол)
1 : 0
17.10.2025
Ахмат (мол)
Информация о матче
Стадион:
Сатурн, 2-е поле
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