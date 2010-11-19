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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Анжи (мол) - Раменское
Анжи (мол) - Раменское: обзор матча 19 ноября 2010
Анжи (мол)
19.11.2010, пятница, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
4 : 0
Завершен
Раменское
25'
М. Славов
47'
Р. Алиев
71'
Ш. Мухаммад (П)
82'
Ш. Мухаммад
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи (мол) - Раменское
Замена
М. Абидинов
️️️️
М. Пекович
Замена
Г. Омаров
️️️️
М. Курбанов
ГОЛ! 4:0!
Ш. Мухаммад
Желтая карточка
М. Плопа
Замена
М. Абдулаев
️️️️
М. Мирзабеков
Замена
Ш. Мирзаев
️️️️
С. Джамилиев
Замена
В. Кузьмичев
️️️️
Н. Лапин
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Ш. Мухаммад
Красная карточка
А. Брагин
Замена
В. Торшенцев
️️️️
А. Власкин
Желтая карточка
М. Курбанов
ГОЛ! 2:0!
Р. Алиев
Замена
В. Чилюшкин
️️️️
А. Макаров
Замена
Р. Алиев
️️️️
М. Славов
Замена
М. Дженетов
️️️️
Л. Мусин
Замена
К. Кулешов
️️️️
А. Анисимов
ГОЛ! 1:0!
М. Славов
10'
Желтая карточка
Е. Дегтярев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи (мол)
16
Леонид Мусин
ВР
23
Михаил Зайцев
ЦЗ
6
Ахмад Магомедов
ЦЗ
44
Мурад Курбанов
ЦЗ
75
Анвар Ибрагимгаджиев
ЦЗ
3
Митар Пекович
ЦЗ
9
Шамиль Алимагомаев
ЦП
43
Салимхан Джамилиев
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
17
Магомед Мирзабеков
ЦП
22
Мирослав Славов
ЦФ
Главный тренер
Гамаль Бабаев
Раменское
78
Александр Макаров
ВР
18
Александр Власкин
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
9
Никита Лапин
ПАЗ
80
Артем Брагин
ЦП
11
Евгений Дегтярев
ЦП
28
Александр Семячкин
ЦП
21
Артем Анисимов
ЦП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
8
Сергей Пчёлкин
ЦФ
Анжи (мол)
1
Мехти Дженетов
ВР
3
Магомед Абидинов
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
27
Муртазали Абдулаев
ЦП
18
Гамзат Омаров
ЦП
20
Руслан Алиев
ЦФ
92
Шамиль Мирзаев
ЦФ
Раменское
24
Виталий Чилюшкин
ВР
4
Константин Савичев
ПЗ
99
Владимир Торшенцев
ЦП
54
Виктор Липин
ЦП
28
Владимир Кузьмичев
ЦП
9
Кирилл Кулешов
ЦФ
3-2-4-1
16
Мусин
44
Курбанов
75
Ибрагимгаджиев
3
Пекович
6
Магомедов
23
Зайцев
9
Алимагомаев
17
Мухаммад
17
Мирзабеков
43
Джамилиев
22
Славов
3-1-5-1
78
Макаров
27
Молодцов
3
Плопа
18
Власкин
9
Лапин
80
Брагин
28
Семячкин
21
Анисимов
7
Никитинский
11
Дегтярев
8
Пчёлкин
22
Славов
20
Алиев
20
Алиев
22
Славов
17
Мирзабеков
27
Абдулаев
27
Абдулаев
17
Мирзабеков
43
Джамилиев
92
Мирзаев
92
Мирзаев
43
Джамилиев
44
Курбанов
18
Омаров
18
Омаров
44
Курбанов
3
Пекович
3
Абидинов
3
Абидинов
3
Пекович
16
Мусин
1
Дженетов
1
Дженетов
16
Мусин
21
Анисимов
9
Кулешов
9
Кулешов
21
Анисимов
18
Власкин
99
Торшенцев
99
Торшенцев
18
Власкин
78
Макаров
24
Чилюшкин
24
Чилюшкин
78
Макаров
9
Лапин
28
Кузьмичев
28
Кузьмичев
9
Лапин
Остались в запасе
Анжи (мол)
Раменское
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
Главный тренер
Гамаль Бабаев
54
Виктор Липин
ЦП
4
Константин Савичев
ПЗ
Остались в запасе
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
Остались в запасе
54
Виктор Липин
ЦП
4
Константин Савичев
ПЗ
Главный тренер
Гамаль Бабаев
Статистика матча Анжи (мол) - Раменское
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
4 : 0
19.11.2010
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Раменское
4 : 1
11.11.2010
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак Нч (мол)
2 : 1
04.11.2010
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Раменское
3 : 1
30.10.2010
ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство, 25 тур
Раменское
0 : 0
22.10.2010
Ахмат (мол)
Информация о матче
Стадион:
Сокол
Новости команд
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Анжи (мол)
Раменское
Молодежное первенство. «Рубин» на выезде разгромил «Анжи»
2018.11.24 14:10
РФС попросил УЕФА снять запрет на проведение международных матчей на Северном Кавказе
2018.09.04 23:47
2
Молодежное первенство. «Локомотив» победил «Анжи», ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью, «Зенит» разгромил «Уфу»
2018.08.25 14:56
Финансовые проблемы не помешают сыграть «Анжи» в юношеской Лиге УЕФА
2018.08.18 14:38
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал», «Анжи» и «Оренбург» сыграли вничью
2018.08.17 18:59
Молодежное первенство. «Рубин» на выезде разгромил «Анжи»
2018.11.24 14:10
РФС попросил УЕФА снять запрет на проведение международных матчей на Северном Кавказе
2018.09.04 23:47
2
Молодежное первенство. «Локомотив» победил «Анжи», ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью, «Зенит» разгромил «Уфу»
2018.08.25 14:56
Финансовые проблемы не помешают сыграть «Анжи» в юношеской Лиге УЕФА
2018.08.18 14:38
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал», «Анжи» и «Оренбург» сыграли вничью
2018.08.17 18:59
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