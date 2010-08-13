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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Кубань (ЛФЛ) - СКА-Хабаровск
Кубань (ЛФЛ) - СКА-Хабаровск: обзор матча 13 августа 2010
Кубань (ЛФЛ)
13.08.2010, пятница, 20:30
Россия. Первый дивизион, 24 тур
1 : 0
Завершен
СКА-Хабаровск
32'
А. Сквернюк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - СКА-Хабаровск
Замена
Н. Никезич
️️️️
С. Давыдов
Замена
Р. Калимуллин
️️️️
А. Сквернюк
Замена
Д. Горбушин
️️️️
М. Нэ
Замена
А. Киселев
️️️️
Г. Букур
Замена
А. Чистяков
️️️️
И. Бырлов
Замена
М. Живновицкий
️️️️
А. Димидко
Желтая карточка
С. Голяткин
Желтая карточка
А. Нечаев
ГОЛ! 1:0!
А. Сквернюк
Пас отдал
А. Тлисов
15'
Желтая карточка
А. Димидко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
98
Александр Будаков
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
85
Антон Григорьев
ЦЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
9
Николай Жиляев
ЛП
11
Георге Букур
ЛП
8
Артур Тлисов
ОП
16
Марко Нэ
ЦП
23
Алексей Сквернюк
ЦП
10
Сергей Давыдов
ЦФ
СКА-Хабаровск
40
Антон Козорез
ВР
2
Игорь Недорезов
ЦЗ
3
Андрей Смирнов
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
18
Александр Нечаев
ЦП
13
Александр Минеев
ЦП
7
Игорь Бырлов
ЦП
2
Александр Димидко
ЦП
3
Сергей Голяткин
АП
16
Сергей Рыжих
ЦФ
25
Игорь Пиюк
ЦФ
Главный тренер
Сергей Горлукович
Кубань (ЛФЛ)
85
Богдан Карюкин
ВР
18
Антон Киселев
ВР
27
Олег Малюков
ЦЗ
9
Дмитрий Горбушин
ЦП
81
Антон Лунин
ЦП
17
Никола Никезич
ЦФ
15
Рустем Калимуллин
ЦФ
СКА-Хабаровск
19
Алексей Степанов
ВР
24
Гаджи Наврузов
ЦЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
15
Максим Живновицкий
ЦП
10
Александр Чистяков
ЦФ
4-1-4-1
98
Будаков
15
Жавнерчик
85
Григорьев
14
Рогочий
5
Головатенко
8
Тлисов
11
Букур
16
Нэ
23
Сквернюк
9
Жиляев
10
Давыдов
3-4-1-2
40
Козорез
2
Недорезов
3
Смирнов
3
Аликин
13
Минеев
7
Бырлов
2
Димидко
18
Нечаев
3
Голяткин
25
Пиюк
16
Рыжих
16
Нэ
9
Горбушин
9
Горбушин
16
Нэ
10
Давыдов
17
Никезич
17
Никезич
10
Давыдов
11
Букур
18
Киселев
18
Киселев
11
Букур
23
Сквернюк
15
Калимуллин
15
Калимуллин
23
Сквернюк
2
Димидко
15
Живновицкий
15
Живновицкий
2
Димидко
7
Бырлов
10
Чистяков
10
Чистяков
7
Бырлов
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
СКА-Хабаровск
27
Олег Малюков
ЦЗ
81
Антон Лунин
ЦП
85
Богдан Карюкин
ВР
24
Гаджи Наврузов
ЦЗ
19
Алексей Степанов
ВР
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Горлукович
Остались в запасе
27
Олег Малюков
ЦЗ
81
Антон Лунин
ЦП
85
Богдан Карюкин
ВР
Остались в запасе
24
Гаджи Наврузов
ЦЗ
19
Алексей Степанов
ВР
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Горлукович
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - СКА-Хабаровск
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Информация о матче
Стадион:
Кубань
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