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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Зенит (мол) - Динамо (мол)
Зенит (мол) - Динамо (мол): обзор матча 13 августа 2010
Зенит (мол)
13.08.2010, пятница, 17:00
Россия. Молодежное первенство, 17 тур
4 : 2
Завершен
Динамо (мол)
28'
А. Ионов
41'
А. Соснин
44'
А. Ионов (П)
65'
А. Ионов
73'
А. Рудаков
75'
Р. Паштов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит (мол) - Динамо (мол)
Вторая желтая
А. Рудаков
Замена
И. Сагдатуллин
️️️️
А. Ионов
Замена
В. Сиротов
️️️️
М. Канунников
Замена
М. Батов
️️️️
А. Соснин
ГОЛ! 4:2!
Р. Паштов
ГОЛ! 4:1!
А. Рудаков
Замена
Р. Паштов
️️️️
Е. Фролов
Желтая карточка
Ю. Петраков
Замена
С. Мурихин
️️️️
С. Матяш
Замена
Д. Тихонов
️️️️
П. Евсеев
ГОЛ! 4:0!
А. Ионов
Замена
С. Петров
️️️️
А. Петров
Желтая карточка
Б. Абдулфаттах
Желтая карточка
М. Канунников
Желтая карточка
А. Рудаков
Желтая карточка
А. Кузьминов
Замена
В. Комисов
️️️️
А. Орнат
Замена
С. Панов
️️️️
Е. Пузин
ГОЛ с пенальти! 3:0!
А. Ионов
ГОЛ! 2:0!
А. Соснин
Желтая карточка
А. Лобков
Замена
А. Кузьминов
️️️️
В. Рыховский
ГОЛ! 1:0!
А. Ионов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит (мол)
23
Дмитрий Бородин
ВР
5
Александр Хохлов
ЛЗ
5
Басель Абдулфаттах
ЦЗ
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
77
Александр Петров
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
10
Станислав Матяш
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Динамо (мол)
22
Евгений Пузин
ВР
5
Павел Евсеев
ЦЗ
69
Александр Лобков
ЦЗ
89
Антон Рудаков
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
37
Евгений Фролов
ЦП
19
Владимир Рыховский
ЦП
77
Юрий Петраков
ПП
20
Владимир Шпырев
ЦФ
79
Андрей Орнат
ЦФ
Зенит (мол)
1
Андрей Зайцев
ВР
3
Сергей Костин
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
33
Станислав Мурихин
ЛП
75
Илья Сагдатуллин
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
37
Владислав Сиротов
ПП
Динамо (мол)
13
Сергей Панов
ВР
87
Александр Кузьминов
ЦЗ
77
Александр Бортник
ЦЗ
88
Олег Валов
ЦП
17
Виталий Комисов
ЦП
97
Дмитрий Тихонов
ЦП
77
Руслан Паштов
ПП
4-1-2-1-2
23
Бородин
5
Хохлов
5
Абдулфаттах
5
Чеминава
8
Дудиев
44
Башкиров
77
Петров
23
Соснин
11
Ионов
99
Канунников
10
Матяш
4-4-2
22
Пузин
7
Логуа
69
Лобков
89
Рудаков
5
Евсеев
77
Петраков
37
Фролов
19
Рыховский
9
Соловьев
79
Орнат
20
Шпырев
11
Ионов
75
Сагдатуллин
75
Сагдатуллин
11
Ионов
99
Канунников
37
Сиротов
37
Сиротов
99
Канунников
77
Петров
98
Петров
98
Петров
77
Петров
10
Матяш
33
Мурихин
33
Мурихин
10
Матяш
23
Соснин
17
Батов
17
Батов
23
Соснин
19
Рыховский
87
Кузьминов
87
Кузьминов
19
Рыховский
79
Орнат
17
Комисов
17
Комисов
79
Орнат
5
Евсеев
97
Тихонов
97
Тихонов
5
Евсеев
22
Пузин
13
Панов
13
Панов
22
Пузин
37
Фролов
77
Паштов
77
Паштов
37
Фролов
Остались в запасе
Зенит (мол)
Динамо (мол)
3
Сергей Костин
ЦЗ
1
Андрей Зайцев
ВР
Главный тренер
Анатолий Давыдов
88
Олег Валов
ЦП
77
Александр Бортник
ЦЗ
Остались в запасе
3
Сергей Костин
ЦЗ
1
Андрей Зайцев
ВР
Остались в запасе
88
Олег Валов
ЦП
77
Александр Бортник
ЦЗ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Статистика матча Зенит (мол) - Динамо (мол)
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Информация о матче
Стадион:
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