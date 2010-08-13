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Расписание матчей
Германия. Кубок
ФСВ Франкфурт - Падерборн
ФСВ Франкфурт - Падерборн: обзор матча 13 августа 2010
ФСВ Франкфурт
13.08.2010, пятница, 21:00
Германия. Кубок, 1/32 финала
2 : 0
Завершен
Падерборн
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча ФСВ Франкфурт - Падерборн
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ФСВ Франкфурт
Германия. Кубок, 1/32 финала
ФСВ Франкфурт
1 : 2
13.08.2023
Ганза
Германия. Кубок, 1/32 финала
ФСВ Франкфурт
1 : 2
20.08.2016
Вольфсбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
ФСВ Франкфурт
1 : 2
27.10.2015
Герта
Германия. Кубок, 1 раунд
Берлинер Динамо
0 : 2
07.08.2015
ФСВ Франкфурт
Товарищеские матчи
ЦСКА
2 : 0
22.01.2015
ФСВ Франкфурт
Падерборн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Стадион:
Бентелер-Арена
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