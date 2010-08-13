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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Краснодар
Шинник - Краснодар: обзор матча 13 августа 2010
Шинник
13.08.2010, пятница, 19:00
Россия. Первый дивизион, 24 тур
1 : 0
Завершен
Краснодар
73'
В. Корытько (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Краснодар
Замена
И. Пикущак
️️️️
Н. Марков
Замена
А. Яркин
️️️️
Е. Шипицин
Желтая карточка
С. Гогниев
ГОЛ с пенальти! 1:0!
В. Корытько
Замена
Л. Лацузбая
️️️️
Л. Лацузбая
Замена
А. Олейник
️️️️
Р. Сурнев
Замена
А. Архипов
️️️️
Р. Монарев
Желтая карточка
Р. Сурнев
Желтая карточка
В. Корытько
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
1
Евгений Городов
ВР
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
2
Максим Поворов
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
10
Виталий Булыга
ЛП
5
Сергей Пилипчук
ЛП
20
Роман Войдель
ЛП
34
Алекс
ЦП
28
Роман Григорян
ЦП
10
Владимир Корытько
ПП
31
Роман Монарев
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Краснодар
62
Алексей Ботвиньев
ВР
15
Евгений Калешин
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
11
Андрей Пазин
ОП
2
Роман Сурнев
ЦП
25
Евгений Шипицин
ЦП
90
Андрей Михеев
ЦП
69
Денис Дедечко
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
2
Спартак Гогниев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Шинник
27
Станислав Хотеев
ВР
25
Дмитрий Половинчук
ЦЗ
92
Сергей Михайлов
ЦЗ
88
Леван Лацузбая
ЦП
20
Андрей Говоров
ЦФ
26
Антон Архипов
ЦФ
33
Александр Еркин
ЦФ
Краснодар
31
Денис Пчелинцев
ВР
55
Егор Тараканов
ЦЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
50
Владимир Татарчук
ПП
22
Александр Яркин
ЦФ
27
Александр Олейник
ЦФ
10
Игорь Пикущак
ЦФ
3-5-1-1
1
Городов
21
Катынсус
2
Поворов
33
Сухов
20
Войдель
5
Пилипчук
34
Алекс
28
Григорян
10
Корытько
10
Булыга
31
Монарев
3-1-5-1
62
Ботвиньев
13
Марков
14
Мартынович
15
Калешин
11
Пазин
10
Комков
25
Шипицин
90
Михеев
69
Дедечко
2
Сурнев
2
Гогниев
Лацузбая
88
Лацузбая
88
Лацузбая
Лацузбая
31
Монарев
26
Архипов
26
Архипов
31
Монарев
25
Шипицин
22
Яркин
22
Яркин
25
Шипицин
2
Сурнев
27
Олейник
27
Олейник
2
Сурнев
13
Марков
10
Пикущак
10
Пикущак
13
Марков
Остались в запасе
Шинник
Краснодар
25
Дмитрий Половинчук
ЦЗ
92
Сергей Михайлов
ЦЗ
27
Станислав Хотеев
ВР
20
Андрей Говоров
ЦФ
33
Александр Еркин
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
31
Денис Пчелинцев
ВР
55
Егор Тараканов
ЦЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
50
Владимир Татарчук
ПП
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
25
Дмитрий Половинчук
ЦЗ
92
Сергей Михайлов
ЦЗ
27
Станислав Хотеев
ВР
20
Андрей Говоров
ЦФ
33
Александр Еркин
ЦФ
Остались в запасе
31
Денис Пчелинцев
ВР
55
Егор Тараканов
ЦЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
50
Владимир Татарчук
ПП
Главный тренер
Александр Побегалов
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Шинник - Краснодар
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Стадион:
Шинник
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