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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волга - Салют
Волга - Салют: обзор матча 13 августа 2010
Волга
13.08.2010, пятница, 19:00
Россия. Первый дивизион, 24 тур
1 : 0
Завершен
Салют
90'
В. Волков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - Салют
Замена
И. Гетигежев
️️️️
П. Елич
+3
Красная карточка
Г. Ходжава
Желтая карточка
Ю. Лайзанс
Желтая карточка
П. Елич
ГОЛ! 1:0!
В. Волков
Замена
С. Виноградов
️️️️
М. Семакин
Замена
А. Байрыев
️️️️
С. Кушов
Замена
А. Григорян
️️️️
М. Афанасьев
Замена
С. Яшин
️️️️
С. Турсунов
Замена
Н. Замалиев
️️️️
В. Лешонок
Замена
Г. Ходжава
️️️️
О. Кожанов
Замена
Д. Санников
️️️️
Д. Ткачук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
1
Антон Коченков
ВР
20
Эдик Саджая
ЦЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
58
Сергей Рашевский
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
11
Виталий Волков
АП
17
Санжар Турсунов
АП
20
Олег Кожанов
ЦФ
10
Петар Елич
ЦФ
Салют
16
Сергей Котов
ВР
41
Александр Горин
ЛЗ
21
Сергей Бутырин
ЦЗ
25
Иван Жирный
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
31
Денис Ткачук
ЛВ
21
Валерий Коробкин
ЦП
5
Сергей Кушов
ЦП
15
Юрис Лайзанс
АП
77
Михаил Афанасьев
ПП
93
Юрий Роденков
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
Волга
31
Виталий Астахов
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
2
Аслан Засеев
ЦЗ
11
Сергей Виноградов
ЦП
7
Игорь Стасевич
ЦП
28
Гоча Ходжава
ЦП
18
Сергей Яшин
ЦП
Салют
1
Евгений Шамрин
ВР
28
Азат Байрыев
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
30
Дмитрий Санников
ЦП
13
Наиль Замалиев
ЦП
7
Сергей Тонких
ЦП
10
Артур Григорян
ЦФ
4-2-2-2
1
Коченков
20
Саджая
88
Наваловский
25
Буйволов
6
Полянин
58
Рашевский
14
Семакин
17
Турсунов
11
Волков
10
Елич
20
Кожанов
3-4-2-1
16
Котов
25
Жирный
21
Бутырин
41
Горин
77
Афанасьев
21
Коробкин
5
Кушов
9
Лешонок
15
Лайзанс
31
Ткачук
93
Роденков
14
Семакин
11
Виноградов
11
Виноградов
14
Семакин
10
Елич
3
Гетигежев
3
Гетигежев
10
Елич
20
Кожанов
28
Ходжава
28
Ходжава
20
Кожанов
17
Турсунов
18
Яшин
18
Яшин
17
Турсунов
77
Афанасьев
10
Григорян
10
Григорян
77
Афанасьев
31
Ткачук
30
Санников
30
Санников
31
Ткачук
9
Лешонок
13
Замалиев
13
Замалиев
9
Лешонок
5
Кушов
28
Байрыев
28
Байрыев
5
Кушов
Остались в запасе
Волга
Салют
31
Виталий Астахов
ВР
2
Аслан Засеев
ЦЗ
7
Игорь Стасевич
ЦП
7
Сергей Тонких
ЦП
1
Евгений Шамрин
ВР
91
Александр Куликов
ЦЗ
Главный тренер
Леонид Кучук
Остались в запасе
31
Виталий Астахов
ВР
2
Аслан Засеев
ЦЗ
7
Игорь Стасевич
ЦП
Остались в запасе
7
Сергей Тонких
ЦП
1
Евгений Шамрин
ВР
91
Александр Куликов
ЦЗ
Главный тренер
Леонид Кучук
Статистика матча Волга - Салют
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Салют
7 : 1
24.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Салют
3 : 0
17.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Строгино
1 : 6
11.10.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Салют
3 : 1
03.10.2026
СКА-Хабаровск-2
Информация о матче
Главный судья:
Александр Гончар
(Сочи)
Стадион:
Локомотив
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