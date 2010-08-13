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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
КАМАЗ - Авангард
КАМАЗ - Авангард: обзор матча 13 августа 2010
КАМАЗ
13.08.2010, пятница, 18:00
Россия. Первый дивизион, 24 тур
2 : 0
Завершен
Авангард
20'
М. Пименов
78'
А. Кобялко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол КАМАЗ - Авангард
ГОЛ! 2:0!
А. Кобялко
Пас отдал
И. Коронов
Замена
А. Кренделев
️️️️
М. Пименов
Желтая карточка
М. Пименов
Замена
А. Кобялко
️️️️
С. Сердюков
Замена
С. Щеглов
️️️️
М. Некрасов
Замена
М. Гараев
️️️️
А. Шляпкин
Замена
М. Панин
️️️️
С. Шолохов
Замена
И. Бороздин
️️️️
Д. Козлов
Желтая карточка
М. Некрасов
Желтая карточка
С. Шолохов
Желтая карточка
А. Коломийченко
ГОЛ! 1:0!
М. Пименов
Пас отдал
А. Гудукин
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
1
Денис Вавилин
ВР
4
Антон Гудукин
ЦЗ
75
Андрей Ложкин
ЦЗ
13
Рафаэль Хисамов
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
13
Алексей Шляпкин
ЦП
77
Ильдар Ахметзянов
ЦП
14
Михаил Пименов
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
29
Сергей Сердюков
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Авангард
1
Илья Ильин
ВР
33
Денис Кондаков
ЦЗ
7
Дмитрий Тимачев
ЦЗ
2
Сергей Шолохов
ЦЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
15
Алексей Коломийченко
ЛП
25
Михаил Некрасов
ЦП
19
Сергей Михайлов
ЦП
17
Денис Синяев
АП
14
Александр Зобнин
ЦФ
31
Дмитрий Козлов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Есипов
КАМАЗ
35
Давид Залеев
ВР
13
Андрей Утицких
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
24
Марат Гараев
ЦП
77
Семен Настусенко
ЦП
33
Александр Кренделев
ЦП
22
Антон Кобялко
ЦФ
Авангард
30
Валерий Чижов
ВР
40
Никита Тимошин
ЦЗ
8
Сергей Щеглов
ЦП
21
Максим Панин
ЦП
21
Игорь Бороздин
ЦП
44
Антон Козлов
ЦП
4-5-1
1
Вавилин
4
Гудукин
75
Ложкин
13
Хисамов
34
Козлов
13
Шляпкин
77
Ахметзянов
14
Пименов
23
Бреев
14
Коронов
29
Сердюков
4-3-1-2
1
Ильин
7
Тимачев
2
Шолохов
88
Киреев
33
Кондаков
25
Некрасов
19
Михайлов
15
Коломийченко
17
Синяев
31
Козлов
14
Зобнин
13
Шляпкин
24
Гараев
24
Гараев
13
Шляпкин
14
Пименов
33
Кренделев
33
Кренделев
14
Пименов
29
Сердюков
22
Кобялко
22
Кобялко
29
Сердюков
25
Некрасов
8
Щеглов
8
Щеглов
25
Некрасов
2
Шолохов
21
Панин
21
Панин
2
Шолохов
31
Козлов
21
Бороздин
21
Бороздин
31
Козлов
Остались в запасе
КАМАЗ
Авангард
35
Давид Залеев
ВР
13
Андрей Утицких
ЦЗ
77
Семен Настусенко
ЦП
44
Владимир Рыков
ЦЗ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
30
Валерий Чижов
ВР
40
Никита Тимошин
ЦЗ
44
Антон Козлов
ЦП
Главный тренер
Валерий Есипов
Остались в запасе
35
Давид Залеев
ВР
13
Андрей Утицких
ЦЗ
77
Семен Настусенко
ЦП
44
Владимир Рыков
ЦЗ
Остались в запасе
30
Валерий Чижов
ВР
40
Никита Тимошин
ЦЗ
44
Антон Козлов
ЦП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Главный тренер
Валерий Есипов
Статистика матча КАМАЗ - Авангард
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
10.10.2026
КАМАЗ
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Авангард
1 : 1
31.10.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Спартак Т
2 : 0
24.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Авангард
0 : 0
10.10.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Рязань
4 : 0
04.10.2026
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
КАМАЗ
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