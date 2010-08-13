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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Мариуполь
Заря - Мариуполь: обзор матча 13 августа 2010
Заря
13.08.2010, пятница, 20:00
Украина. Премьер-Лига, 6 тур
2 : 2
Завершен
Мариуполь
38'
В. Езерский
90+2'
В. Езерский
64'
К. Ярошенко
69'
М. Ковалев (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Заря - Мариуполь
+2
Замена
В. Мельник
️️️️
С. Яворский
ГОЛ! 2:2!
В. Езерский
+2
Замена
А. Путивцев
️️️️
К. Ярошенко
Замена
В. Насибулин
️️️️
И. Кривошеенко
Замена
Н. Кислый
️️️️
Т. Лазарович
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
М. Ковалев
Замена
С. Шевчук
️️️️
И. Чайковский
ГОЛ! 1:1!
К. Ярошенко
Желтая карточка
И. Чайковский
Желтая карточка
К. Ярошенко
Замена
В. Виценец
️️️️
А. Семененко
ГОЛ! 1:0!
В. Езерский
Желтая карточка
М. Самусевас
Желтая карточка
А. Семененко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
13
Юрий Мартыщук
ВР
55
Максим Ковалев
ЦЗ
3
Станислав Микицей
ЦЗ
5
Владимир Езерский
ЦЗ
2
Алексей Полянский
ЦЗ
33
Максим Билый
ЛП
4
Игорь Чайковский
ОП
6
Никита Каменюка
ЦП
7
Артем Семененко
ЦП
27
Тарас Лазарович
ЦФ
19
Александр Касьян
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Мариуполь
1
Всеволод Романенко
ВР
56
Иван Козориз
ЛЗ
24
Игорь Чучман
ЦЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
3
Мантас Самусевас
ЦЗ
14
Артем Савин
ПЗ
19
Игорь Тищенко
ЦП
27
Андриан Пуканыч
ЦП
99
Константин Ярошенко
ЦП
69
Алексей Антонов
ЦФ
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
Главный тренер
Илья Близнюк
Заря
35
Богдан Шуст
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
45
Артем Гордиенко
ЦЗ
14
Парит Джихани
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
25
Виталий Виценец
ЦП
48
Никита Кислый
ЦФ
Мариуполь
23
Игорь Бажан
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
51
Александр Яценко
ЦЗ
4
Вадим Мельник
ЦЗ
89
Владислав Насибулин
ПП
13
Артем Черный
ЦФ
55
Георгий Габедава
ЦФ
4-1-3-2
13
Мартыщук
55
Ковалев
5
Езерский
2
Полянский
3
Микицей
4
Чайковский
33
Билый
7
Семененко
6
Каменюка
19
Касьян
27
Лазарович
3-2-3-2
1
Романенко
24
Чучман
13
Яворский
3
Самусевас
14
Савин
56
Козориз
19
Тищенко
27
Пуканыч
99
Ярошенко
11
Кривошеенко
69
Антонов
27
Лазарович
48
Кислый
48
Кислый
27
Лазарович
4
Чайковский
70
Шевчук
70
Шевчук
4
Чайковский
7
Семененко
25
Виценец
25
Виценец
7
Семененко
99
Ярошенко
5
Путивцев
5
Путивцев
99
Ярошенко
13
Яворский
4
Мельник
4
Мельник
13
Яворский
11
Кривошеенко
89
Насибулин
89
Насибулин
11
Кривошеенко
Остались в запасе
Заря
Мариуполь
14
Парит Джихани
ЦП
35
Богдан Шуст
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
45
Артем Гордиенко
ЦЗ
Главный тренер
Анатолий Чанцев
13
Артем Черный
ЦФ
55
Георгий Габедава
ЦФ
23
Игорь Бажан
ВР
51
Александр Яценко
ЦЗ
Главный тренер
Илья Близнюк
Остались в запасе
14
Парит Джихани
ЦП
35
Богдан Шуст
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
45
Артем Гордиенко
ЦЗ
Остались в запасе
13
Артем Черный
ЦФ
55
Георгий Габедава
ЦФ
23
Игорь Бажан
ВР
51
Александр Яценко
ЦЗ
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Главный тренер
Илья Близнюк
Статистика матча Заря - Мариуполь
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
0 : 0
12.10.2026
Заря
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Шандор
(Львов)
Стадион:
Авангард
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