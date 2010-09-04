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    Расписание матчей 04-09-2010

    август 2010
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    сентябрь 2010
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    октябрь 2010
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    Предыдущий день Следующий день
    США. МЛС 2010
    4 сентября, суббота
    00:00
    Филадельфия Юнион
    1:1
    Канзаc Сити
    Матч завершен
    4 сентября, суббота
    00:00
    Чикаго Файр
    1:1
    Лос-Анджелес Гэлакси
    Матч завершен
    Товарищеские матчи. Сборные 2010
    4 сентября, суббота
    19:00
    Польша
    1:1
    Украина
    Матч завершен
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