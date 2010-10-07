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сентябрь 2010
октябрь 2010
Южноамериканский Кубок 2010, 1/16 финала, первый матч
Ньюэллс Олд Бойз
6 : 0
Сан-Хосе
Матч завершен
Россия. Второй Дивизион. Зона Восток 2010, 30 тур
1 : 2
Байкал
Матч завершен
Товарищеские матчи. Сборные 2010
Бразилия
3 : 0
Иран
Матч завершен
Сборные. До 21 года. Чемпионат Европы 2011, первый матч
4 : 1
Швеция (мол.)
Матч завершен
Исландия (мол.)
2 : 1
Шотландия (мол.)
Матч завершен
Россия. Второй Дивизион. Зона Запад 2010, 31 тур
1 : 2
Торпедо Вл
Матч завершен
Череповец
1 : 2
Матч завершен
5 : 0
Матч завершен
3 : 1
Матч завершен
3 : 0
Волга
Матч завершен
Спартак К
0 : 1
Псков
Матч завершен
ЦРФСО
2 : 4
Матч завершен
Текстильщик
2 : 1
Матч завершен