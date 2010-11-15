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    Расписание матчей 15-11-2010

    октябрь 2010
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    ноябрь 2010
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    декабрь 2010
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    США. МЛС 2010, 1/2 финала
    15 ноября, понедельник
    00:00
    Лос-Анджелес Гэлакси
    0:3
    Даллас
    Матч завершен
    Чехия. Гамбринус лига (2010/2011), 16 тур
    15 ноября, понедельник
    20:00
    Динамо
    1:3
    Млада Болеслав
    Матч завершен
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