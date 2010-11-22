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октябрь 2010
ноябрь 2010
Англия. Премьер-Лига (2010/2011), 14 тур
Сандерленд
2 : 2
Эвертон
Матч завершен
Испания. Примера (2010/2011), 12 тур
Хетафе
1 : 1
Сарагоса
Матч завершен
США. МЛС 2010, Финал
Даллас
1 : 2
Колорадо
Матч завершен
Турция. Супер-Лига (2010/2011), 13 тур
Фенербахче
5 : 2
Букаспор
Матч завершен
Дания. Супер-Лига (2010/2011), 17 тур
Оденсе
3 : 2
Мидтьюлланд
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011), 17 тур
0 : 2
Баник
Матч завершен
Теплице
1 : 2
Яблонец
Матч завершен