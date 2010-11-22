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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Сандерленд - Эвертон
Сандерленд - Эвертон: обзор матча 22 ноября 2010
Сандерленд
22.11.2010, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
2 : 2
Завершен
Эвертон
22'
Д. Уэлбек
70'
Д. Уэлбек
6'
Т. Кэхилл
82'
М. Артета
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Эвертон
Замена
А. Эль-Мохамади
️️️️
Д. Хендерсон
ГОЛ! 2:2!
М. Артета
Замена
Я. Айегбени
️️️️
Л. Саа
Замена
Д. Бэкфорд
️️️️
Д. Хейтинга
Желтая карточка
Д. Родуэлл
ГОЛ! 2:1!
Д. Уэлбек
Пас отдал
С. Мальбранк
Замена
С. Мальбранк
️️️️
Б. Зенден
Замена
Д. Родуэлл
️️️️
Ш. Коулмен
ГОЛ! 1:1!
Д. Уэлбек
Пас отдал
Б. Зенден
18'
Желтая карточка
Д. Хейтинга
ГОЛ! 0:1!
Т. Кэхилл
Пас отдал
Л. Бэйнс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
1
Крейг Гордон
ВР
27
Филлип Бардсли
ЛЗ
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ПЗ
15
Киран Ричардсон
ЛП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
6
Ли Каттермол
ЦП
7
Будевейн Зенден
ПП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
10
Даррен Бент
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
18
Фил Невилл
ЛЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
3
Лейтон Бэйнс
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
8
Микель Артета
ОП
5
Джон Хейтинга
ЦП
23
Шеймус Коулмен
ПП
17
Тим Кэхилл
ЦФ
28
Луи Саа
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Сандерленд
22
Симон Миньоле
ВР
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
3
Блэйр Адамс
ЦЗ
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
16
Кристиан Риверос
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
Эвертон
82
Ян Муха
ВР
2
Тони Хибберт
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
6
Джек Родуэлл
ЦП
99
Магайе Гуйе
ПП
10
Джермейн Бэкфорд
ЦФ
24
Якубу Айегбени
ЦФ
4-4-2
1
Гордон
27
Бардсли
35
Фердинанд
6
Тернер
5
Онуоха
15
Ричардсон
14
Хендерсон
6
Каттермол
7
Зенден
10
Бент
18
Уэлбек
4-1-3-2
1
Ховард
3
Бэйнс
25
Дистен
19
Ягиелка
18
Невилл
8
Артета
23
Коулмен
5
Хейтинга
20
Пиенаар
28
Саа
17
Кэхилл
14
Хендерсон
27
Эль-Мохамади
27
Эль-Мохамади
14
Хендерсон
7
Зенден
10
Мальбранк
10
Мальбранк
7
Зенден
23
Коулмен
6
Родуэлл
6
Родуэлл
23
Коулмен
5
Хейтинга
10
Бэкфорд
10
Бэкфорд
5
Хейтинга
28
Саа
24
Айегбени
24
Айегбени
28
Саа
Остались в запасе
Сандерленд
Эвертон
22
Симон Миньоле
ВР
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
3
Блэйр Адамс
ЦЗ
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
16
Кристиан Риверос
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
82
Ян Муха
ВР
2
Тони Хибберт
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
99
Магайе Гуйе
ПП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
22
Симон Миньоле
ВР
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
3
Блэйр Адамс
ЦЗ
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
16
Кристиан Риверос
ЦП
Остались в запасе
82
Ян Муха
ВР
2
Тони Хибберт
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
99
Магайе Гуйе
ПП
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Сандерленд - Эвертон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Питер Уолтон
(Лонг Бакби, Нортгемптоншир)
Стадион:
Стэдиум оф лайт
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