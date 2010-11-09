октябрь 2010
ноябрь 2010
Испания. Кубок (2010/2011), 1/16 финала, ответный матч
Франция. Кубок лиги (2010/2011), 1/4 финала
9 ноября, вторник
22:45
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2010/2011), 16 тур
9 ноября, вторник
22:45
Матч завершен
9 ноября, вторник
22:45
Матч завершен
9 ноября, вторник
22:45
Матч завершен
9 ноября, вторник
22:45
Матч завершен
9 ноября, вторник
22:45
Матч завершен
9 ноября, вторник
22:45
Матч завершен
9 ноября, вторник
23:00
Матч завершен
Шотландия. Премьер-Лига (2010/2011), 12 тур
Англия. Премьер-Лига (2010/2011), 12 тур
9 ноября, вторник
22:45
Матч завершен
9 ноября, вторник
23:00
Матч завершен