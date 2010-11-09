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    Расписание матчей 09-11-2010

    октябрь 2010
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    ноябрь 2010
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    декабрь 2010
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    Испания. Кубок (2010/2011), 1/16 финала, ответный матч
    9 ноября, вторник
    22:00
    Расинг
    3:1
    Кордоба
    Матч завершен
    9 ноября, вторник
    23:55
    Эспаньол
    1:1
    Вальядолид
    Матч завершен
    Франция. Кубок лиги (2010/2011), 1/4 финала
    9 ноября, вторник
    22:45
    Осер
    2:0
    Сент-Этьен
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2010/2011), 16 тур
    9 ноября, вторник
    22:45
    Бернли
    1:1
    Донкастер Роверс
    Матч завершен
    9 ноября, вторник
    22:45
    Ипсвич Таун
    0:2
    Дерби Каунти
    Матч завершен
    9 ноября, вторник
    22:45
    Лидс
    2:2
    Халл Сити
    Матч завершен
    9 ноября, вторник
    22:45
    Миллуолл
    1:1
    Норвич Сити
    Матч завершен
    9 ноября, вторник
    22:45
    Ноттингем Форест
    2:1
    Ковентри
    Матч завершен
    9 ноября, вторник
    22:45
    Портсмут
    1:1
    Куинз Парк Рейнджерс
    Матч завершен
    9 ноября, вторник
    22:45
    Престон
    1:2
    Барнсли
    Матч завершен
    9 ноября, вторник
    22:45
    Сканторп Юнайтед
    0:2
    Мидлсбро
    Матч завершен
    9 ноября, вторник
    23:00
    Кристал Пэлас
    3:2
    Уотфорд
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-Лига (2010/2011), 12 тур
    9 ноября, вторник
    22:45
    Абердин
    1:2
    Инвернесс
    Матч завершен
    Англия. Премьер-Лига (2010/2011), 12 тур
    9 ноября, вторник
    22:45
    Сток Сити
    3:2
    Бирмингем Сити
    Матч завершен
    9 ноября, вторник
    23:00
    Тоттенхэм
    1:1
    Сандерленд
    Матч завершен
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