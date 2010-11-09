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АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Сандерленд
Тоттенхэм - Сандерленд: обзор матча 09 ноября 2010
Тоттенхэм
09.11.2010, вторник, 23:00
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
1 : 1
Завершен
Сандерленд
64'
Р. ван дер Ваарт
66'
А. Гьян
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Сандерленд
Желтая карточка
Э. Гомес
Замена
С. Мальбранк
️️️️
К. Ричардсон
Желтая карточка
Л. Каттермол
ГОЛ! 1:1!
А. Гьян
ГОЛ! 1:0!
Р. ван дер Ваарт
Желтая карточка
Д. Бентли
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
К. Риверос
Замена
П. Крауч
️️️️
Р. Павлюченко
19'
Замена
Ф. Бардсли
️️️️
А. Фердинанд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Эурелью Гомес
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ПЗ
18
Гарет Бэйл
ЛП
23
Том Хаддлстоун
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
21
Дэвид Бентли
ПП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Сандерленд
1
Крейг Гордон
ВР
35
Антон Фердинанд
ЛЗ
19
Титус Брамбл
ЦЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ПЗ
15
Киран Ричардсон
ЛП
6
Ли Каттермол
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
16
Кристиан Риверос
АП
7
Будевейн Зенден
ПП
3
Асамоа Гьян
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Тоттенхэм
23
Карло Кудичини
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
8
Уилсон Паласиос
ЦП
16
Джермэйн Дженас
ЦП
19
Нико Кранчар
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
Сандерленд
22
Симон Миньоле
ВР
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
10
Стид Мальбранк
ПП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Гомес
32
Ассу-Экотто
4
Кабуль
36
Галлас
21
Хаттон
23
Хаддлстоун
18
Бэйл
10
Модрич
21
Бентли
8
ван дер Ваарт
10
Павлюченко
4-1-3-1-1
1
Гордон
5
Онуоха
19
Брамбл
6
Тернер
35
Фердинанд
6
Каттермол
7
Зенден
14
Хендерсон
15
Ричардсон
16
Риверос
3
Гьян
10
Павлюченко
15
Крауч
15
Крауч
10
Павлюченко
35
Фердинанд
27
Бардсли
27
Бардсли
35
Фердинанд
15
Ричардсон
10
Мальбранк
10
Мальбранк
15
Ричардсон
16
Риверос
18
Уэлбек
18
Уэлбек
16
Риверос
Остались в запасе
Тоттенхэм
Сандерленд
23
Карло Кудичини
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
8
Уилсон Паласиос
ЦП
16
Джермэйн Дженас
ЦП
19
Нико Кранчар
ЦП
Главный тренер
Гарри Реднапп
22
Симон Миньоле
ВР
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
23
Карло Кудичини
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
8
Уилсон Паласиос
ЦП
16
Джермэйн Дженас
ЦП
19
Нико Кранчар
ЦП
Остались в запасе
22
Симон Миньоле
ВР
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Тоттенхэм - Сандерленд
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
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