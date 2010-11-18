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    Расписание матчей 18-11-2010

    октябрь 2010
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    ноябрь 2010
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    декабрь 2010
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    Товарищеские матчи. Сборные 2010
    18 ноября, четверг
    02:00
    Чили
    2:0
    Уругвай
    Матч завершен
    18 ноября, четверг
    16:00
    ОАЭ
    5:0
    Индия
    Матч завершен
    Англия. Кубок (2010/2011), 1 раунд
    18 ноября, четверг
    22:45
    Эббсфлит Юнайтед
    2:3
    Уимблдон
    Матч завершен
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