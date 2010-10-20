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сентябрь 2010
октябрь 2010
Южноамериканский Кубок 2010, 1/8 финала, ответный матч
Индепендьенте
4 : 2
Дефенсор Спортинг
Матч завершен
ЛДУ
6 : 1
Унион
Матч завершен
Лига Чемпионов (2010/2011). группа A, 3 тур
Интер
4 : 3
Тоттенхэм
Матч завершен
Твенте
1 : 1
Вердер
Матч завершен
Лига Чемпионов (2010/2011). группа B, 3 тур
Шальке-04
3 : 1
Хапоэль
Матч завершен
Лион
2 : 0
Бенфика
Матч завершен
Лига Чемпионов (2010/2011). группа C, 3 тур
Рейнджерс
1 : 1
Валенсия
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
1 : 0
Бурсаспор
Матч завершен
Лига Чемпионов (2010/2011). группа D, 3 тур
Панатинаикос
0 : 0
Рубин
Матч завершен
Барселона
2 : 0
Копенгаген
Матч завершен
Россия. Второй Дивизион. Зона Запад 2010, 34 тур
0 : 1
ЦРФСО
Матч завершен
1 : 2
Матч завершен
2 : 1
Череповец
Матч завершен
2 : 0
Матч завершен
Волга
0 : 1
Матч завершен
Псков
0 : 2
Матч завершен
1 : 0
Текстильщик
Матч завершен
Торпедо Вл
4 : 2
Спартак К
Матч завершен
Италия. Кубок (2010/2011), 3 раунд
Дженоа
2 : 1
Гроссето
Матч завершен