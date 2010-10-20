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Рейнджерс - Валенсия
Рейнджерс - Валенсия: обзор матча 20 октября 2010
Рейнджерс
20.10.2010, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа C, 3 тур
1 : 1
Завершен
Валенсия
31'
М. Эду
47'
М. Эду (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рейнджерс - Валенсия
Замена
К. Лафферти
️️️️
В. Вайсс
Замена
Висенте
️️️️
Х. Мата
Желтая карточка
Х. Мата
Желтая карточка
Д. Уэйр
Замена
М. Фернандеш
️️️️
Т. Коста
Желтая карточка
М. Эду
Желтая карточка
А. Адурис
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
М. Эду
Пас отдал
Т. Коста
Замена
Р. Сольдадо
️️️️
А. Домингес
ГОЛ! 1:0!
М. Эду
Пас отдал
С. Нейсмит
Желтая карточка
М. Бугерра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Стивен Уиттакер
ЛЗ
3
Дэвид Уэйр
(К)
ЦЗ
5
Саша Папач
ЦЗ
12
Ричард Фостер
ПЗ
7
Владимир Вайсс
ЛП
24
Маджид Бугерра
ОП
8
Морис Эду
ЦП
10
Стивен Дэвис
АП
14
Стивен Нейсмит
ПП
9
Кенни Миллер
ЦФ
Главный тренер
Уолтер Смит
Валенсия
1
Сесар Санчес
ВР
22
Жереми Матье
ЛЗ
4
Давид Наварро
(К)
ЦЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
5
Мехмет Топал
ОП
8
Тино Коста
ЦП
64
Хуан Мата
АП
10
Алехандро Домингес
АП
19
Пабло Эрнандес
ПП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Рейнджерс
1
Нил Александер
ВР
4
Эндрю Уэбстер
ЛЗ
11
Грегг Уайлд
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
41
Кайл Хаттон
АП
18
Эндрю Литтл
ПП
9
Кайл Лафферти
ЦФ
Валенсия
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
14
Висенте
ЛВ
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
6
Давид Альбельда
ЦП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
4-1-3-1-1
1
МакГрегор
3
Уиттакер
3
Уэйр
5
Папач
12
Фостер
24
Бугерра
7
Вайсс
8
Эду
14
Нейсмит
10
Дэвис
9
Миллер
4-1-2-2-1
1
Санчес
2
Бруно
4
Наварро
20
Кошта
22
Матье
5
Топал
19
Эрнандес
8
Коста
64
Мата
10
Домингес
20
Адурис
7
Вайсс
9
Лафферти
9
Лафферти
7
Вайсс
8
Коста
99
Фернандеш
99
Фернандеш
8
Коста
64
Мата
14
Висенте
14
Висенте
64
Мата
10
Домингес
9
Сольдадо
9
Сольдадо
10
Домингес
Остались в запасе
Рейнджерс
Валенсия
11
Грегг Уайлд
ЦП
1
Нил Александер
ВР
4
Эндрю Уэбстер
ЛЗ
13
Джон Флек
ЦП
41
Кайл Хаттон
АП
18
Эндрю Литтл
ПП
Главный тренер
Уолтер Смит
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
11
Эвер Банега
ЦП
6
Давид Альбельда
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
11
Грегг Уайлд
ЦП
1
Нил Александер
ВР
4
Эндрю Уэбстер
ЛЗ
13
Джон Флек
ЦП
41
Кайл Хаттон
АП
18
Эндрю Литтл
ПП
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
11
Эвер Банега
ЦП
6
Давид Альбельда
ЦП
Главный тренер
Уолтер Смит
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Рейнджерс - Валенсия
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
- : -
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
2 : 2
17.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Рейнджерс
0 : 0
10.10.2026
Килмарнок
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Айброкс
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 22:30 (прямая)
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