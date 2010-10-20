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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Интер - Тоттенхэм
Интер - Тоттенхэм: обзор матча 20 октября 2010
Интер
20.10.2010, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа A, 3 тур
4 : 3
Завершен
Тоттенхэм
2'
Х. Дзанетти
11'
С. Это'О (П)
14'
Д. Станкович
36'
С. Это'О
52'
Г. Бэйл
90'
Г. Бэйл
90+1'
Г. Бэйл
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Тоттенхэм
+1
ГОЛ! 4:3!
Г. Бэйл
Пас отдал
А. Леннон
Желтая карточка
У. Паласиос
ГОЛ! 4:2!
Г. Бэйл
Пас отдал
Т. Хаддлстоун
Замена
У. Паласиос
️️️️
Т. Хаддлстоун
Замена
И. Кордоба
️️️️
Д. Биабиани
Замена
Р. Кин
️️️️
П. Крауч
Замена
Г. Пандев
️️️️
К. Киву
ГОЛ! 4:1!
Г. Бэйл
Замена
Д. Сантон
️️️️
Д. Станкович
Травма
Д. Станкович
ГОЛ! 4:0!
С. Это'О
Пас отдал
Ф. Коутиньо
Желтая карточка
К. Киву
17'
ГОЛ! 3:0!
Д. Станкович
Пас отдал
С. Это'О
14'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
С. Это'О
11'
10'
Замена
К. Кудичини
️️️️
Л. Модрич
Красная карточка
Э. Гомес
ГОЛ! 1:0!
Х. Дзанетти
Пас отдал
С. Это'О
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
2
Лусио
ЦЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
4
Хавьер Дзанетти
(К)
ОП
5
Деян Станкович
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
14
Джонатан Биабиани
ПВ
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Тоттенхэм
1
Эурелью Гомес
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ПЗ
18
Гарет Бэйл
ЛП
23
Том Хаддлстоун
(К)
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
16
Джермэйн Дженас
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
0
Марко Матерацци
ЦЗ
2
Иван Кордоба
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
4
Салли Мунтари
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
Тоттенхэм
23
Карло Кудичини
ВР
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
8
Уилсон Паласиос
ЦП
21
Дэвид Бентли
ПП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
7
Робби Кин
ЦФ
4-1-1-3-1
20
Сезар
26
Киву
2
Лусио
6
Самуэль
13
Майкон
4
Дзанетти
5
Станкович
11
Коутиньо
10
Снейдер
14
Биабиани
9
Это'О
4-1-4-1
1
Гомес
21
Хаттон
36
Галлас
4
Бассонг
32
Ассу-Экотто
23
Хаддлстоун
12
Леннон
10
Модрич
16
Дженас
18
Бэйл
15
Крауч
14
Биабиани
2
Кордоба
2
Кордоба
14
Биабиани
5
Станкович
18
Сантон
18
Сантон
5
Станкович
26
Киву
21
Пандев
21
Пандев
26
Киву
10
Модрич
23
Кудичини
23
Кудичини
10
Модрич
23
Хаддлстоун
8
Паласиос
8
Паласиос
23
Хаддлстоун
15
Крауч
7
Кин
7
Кин
15
Крауч
Остались в запасе
Интер
Тоттенхэм
12
Лука Кастеллацци
ВР
0
Марко Матерацци
ЦЗ
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
4
Салли Мунтари
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
21
Дэвид Бентли
ПП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Остались в запасе
12
Лука Кастеллацци
ВР
0
Марко Матерацци
ЦЗ
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
4
Салли Мунтари
ЦП
Остались в запасе
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
21
Дэвид Бентли
ПП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Гарри Реднапп
Статистика матча Интер - Тоттенхэм
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Дамир Скомина
(Копер)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 22:30 (прямая)
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