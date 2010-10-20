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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Барселона - Копенгаген
Барселона - Копенгаген: обзор матча 20 октября 2010
Барселона
20.10.2010, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа D, 3 тур
2 : 0
Завершен
Копенгаген
17'
Л. Месси
90+2'
Л. Месси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Копенгаген
ГОЛ! 2:0!
Л. Месси
Пас отдал
Э. Абидаль
+2
Замена
С. Кейта
️️️️
А. Иньеста
Замена
П. Ларссон
️️️️
О. Вендт
Желтая карточка
А. Иньеста
Замена
К. Зохоре
️️️️
С. Сантин
Замена
Педро
️️️️
Максвелл
Замена
Хави
️️️️
Д. Вилья
Желтая карточка
З. Поспех
Замена
️️️️
М. Вингаард
Желтая карточка
Д. Н'Дойе
ГОЛ! 1:0!
Л. Месси
Пас отдал
А. Иньеста
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
(К)
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
8
Андрес Иньеста
ЛВ
14
Хавьер Маскерано
ОП
5
Серхио Бускетс
ЦП
17
Максвелл
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Копенгаген
1
Йохан Виланд
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
3
Зденек Поспех
ПЗ
10
Йеспер Гронкьяер
ЛП
6
Клаудемир
ЦП
6
Вилльям Квист
(К)
ЦП
10
Мартин Вингаард
ПП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
70
Сезар Сантин
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Барселона
31
Рубен Миньо
ВР
3
Адриано
ЛЗ
6
Хави
ЦП
9
Жеффрен
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
9
Педро
ПВ
9
Боян Кркич
ЦФ
Копенгаген
41
Ким Кристенсен
ВР
0
Якоб Альбрехтсен
ЦЗ
26
Петер Ларссон
ЦЗ
27
Томас Делэни
ОП
4
Хьялте Норрегаард
ЦП
31
Томас Кристенсен
ЦП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Пинто
22
Абидаль
3
Пике
5
Пуйоль
10
Алвес
14
Маскерано
5
Бускетс
17
Максвелл
8
Иньеста
10
Месси
7
Вилья
4-4-2
1
Виланд
3
Поспех
15
Антонссон
25
Занка
17
Вендт
10
Вингаард
6
Клаудемир
6
Квист
10
Гронкьяер
70
Сантин
14
Н'Дойе
7
Вилья
6
Хави
6
Хави
7
Вилья
8
Иньеста
20
Кейта
20
Кейта
8
Иньеста
17
Максвелл
9
Педро
9
Педро
17
Максвелл
17
Вендт
26
Ларссон
26
Ларссон
17
Вендт
70
Сантин
7
Зохоре
7
Зохоре
70
Сантин
Остались в запасе
Барселона
Копенгаген
31
Рубен Миньо
ВР
3
Адриано
ЛЗ
9
Жеффрен
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
0
Якоб Альбрехтсен
ЦЗ
4
Хьялте Норрегаард
ЦП
41
Ким Кристенсен
ВР
27
Томас Делэни
ОП
31
Томас Кристенсен
ЦП
Главный тренер
Стале Солбаккен
Остались в запасе
31
Рубен Миньо
ВР
3
Адриано
ЛЗ
9
Жеффрен
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
Остались в запасе
0
Якоб Альбрехтсен
ЦЗ
4
Хьялте Норрегаард
ЦП
41
Ким Кристенсен
ВР
27
Томас Делэни
ОП
31
Томас Кристенсен
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Стале Солбаккен
Статистика матча Барселона - Копенгаген
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
- : -
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Лига конференций, 2 тур
Црвена Звезда
2 : 2
22.10.2026
Копенгаген
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Ланнуа
(Булонь-сюр-Мер)
Помощники судьи:
Эрик Дансоль
Лоран Уго (Оба - Франция)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:30 (прямая)
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