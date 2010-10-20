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Лига чемпионов 2026/2027
Панатинаикос - Рубин
Панатинаикос - Рубин: обзор матча 20 октября 2010
Панатинаикос
20.10.2010, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа D, 3 тур
0 : 0
Завершен
Рубин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Панатинаикос - Рубин
+6
Замена
М. Сибайя
️️️️
С. Корниленко
Замена
П. Быстров
️️️️
А. Касаев
Травма
А. Касаев
Желтая карточка
К. Нобоа
Замена
Х. Мавриас
️️️️
С. Маринос
Замена
О. Мартинс
️️️️
Г. Карадениз
Замена
Л. Христодулопулос
️️️️
К. Кацуранис
Замена
Д. Плесси
️️️️
Г. Карагунис
Желтая карточка
Г. Карадениз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панатинаикос
30
Александрос Цорвас
ВР
21
Никос Спиропулос
ЛЗ
3
Хосу Саррьеги
ЦЗ
4
Жан-Ален Бумсонг
ЦЗ
26
Лукас Винтра
ПЗ
0
Луис Гарсия
ЛП
28
Константинос Кацуранис
ЦП
23
Жуниор Симао
ЦП
14
Георгиос Карагунис
АП
17
Стергиос Маринос
ПП
12
Джибриль Сиссе
(К)
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
10
Бибрас Натхо
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
16
Кристиан Нобоа
(К)
ЦП
61
Гекдениз Карадениз
АП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Панатинаикос
25
Даниель Фернандеш
ВР
8
Георгиос Иоаннидис
ЦЗ
2
Георгиос Сейтаридис
ПЗ
23
Дамьен Плесси
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
8
Элини Димуцос
ЦП
35
Харис Мавриас
ПП
Рубин
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
9
Александр Орехов
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
0
Петр Быстров
ЦП
40
МакБет Сибайя
ЦП
22
Карлос Эдуардо
ЦП
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
4-4-1-1
30
Цорвас
21
Спиропулос
3
Саррьеги
4
Бумсонг
26
Винтра
0
Луис Гарсия
28
Кацуранис
23
Симао
17
Маринос
14
Карагунис
12
Сиссе
4-4-1-1
1
Рыжиков
17
Калешин
44
Навас
16
Боккетти
14
Ансальди
10
Натхо
7
Рязанцев
16
Нобоа
11
Касаев
61
Карадениз
12
Корниленко
14
Карагунис
23
Плесси
23
Плесси
14
Карагунис
28
Кацуранис
7
Христодулопулос
7
Христодулопулос
28
Кацуранис
17
Маринос
35
Мавриас
35
Мавриас
17
Маринос
11
Касаев
0
Быстров
0
Быстров
11
Касаев
12
Корниленко
40
Сибайя
40
Сибайя
12
Корниленко
61
Карадениз
9
Мартинс
9
Мартинс
61
Карадениз
Остались в запасе
Панатинаикос
Рубин
8
Георгиос Иоаннидис
ЦЗ
25
Даниель Фернандеш
ВР
2
Георгиос Сейтаридис
ПЗ
8
Элини Димуцос
ЦП
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
9
Александр Орехов
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
22
Карлос Эдуардо
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
8
Георгиос Иоаннидис
ЦЗ
25
Даниель Фернандеш
ВР
2
Георгиос Сейтаридис
ПЗ
8
Элини Димуцос
ЦП
Остались в запасе
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
9
Александр Орехов
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
22
Карлос Эдуардо
ЦП
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Панатинаикос - Рубин
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
- : -
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Помощники судьи:
Фолькер Вецель
Маркус Хекер (оба - Германия)
Стадион:
Олимпийский
Где смотреть матч:
"Спорт-Плюс" 22:30 (прямая)
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