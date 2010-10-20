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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Твенте - Вердер
Твенте - Вердер: обзор матча 20 октября 2010
Твенте
20.10.2010, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа A, 3 тур
1 : 1
Завершен
Вердер
75'
Т. Янссен
80'
М. Арнаутович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Твенте - Вердер
Замена
Л. де Йонг
️️️️
Д. Ландзаат
ГОЛ! 1:1!
М. Арнаутович
Пас отдал
К. Писарро
Замена
М. Марин
️️️️
Ф. Баргфреде
ГОЛ! 1:0!
Т. Янссен
Желтая карточка
Д. Тиндалли
Замена
М. Арнаутович
️️️️
У. Алмейда
Желтая карточка
В. Брама
Замена
С. Милиц
️️️️
Т. Визе
Замена
Р. Бенгтссон
️️️️
П. Висгерхоф
18'
Желтая карточка
К. Фритц
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Твенте
13
Николай Михайлов
ВР
6
Франку Дуглас
ЦЗ
4
Петер Висгерхоф
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
16
Тео Янссен
ЛП
6
Вут Брама
ОП
89
Насер Шадли
ЦП
7
Денни Ландзаат
ПП
22
Брайан Руис
ЦФ
21
Марк Янко
ЦФ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Вердер
1
Тим Визе
ВР
8
Петри Пасанен
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
0
Торстен Фрингс
ОП
14
Аарон Хант
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
11
Весли
АП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
9
Угу Алмейда
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Твенте
1
Сандер Бошкер
ВР
25
Ники Кейпер
ЛЗ
17
Михаэль Шимпельсбергер
ЦЗ
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
17
Дарио Вуичевич
ЦП
26
Люк де Йонг
ЦФ
25
Бернард Паркер
ЦФ
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
17
Саид Хусейнович
ЦП
7
Даниэль Йенсен
ЦП
23
Феликс Кроос
ЦП
22
Марко Марин
АП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
4-1-3-2
13
Михайлов
6
Дуглас
4
Висгерхоф
16
Росалес
19
Тиндалли
6
Брама
16
Янссен
89
Шадли
7
Ландзаат
21
Янко
22
Руис
4-1-2-1-2
1
Визе
8
Фритц
4
Предль
4
Мертезакер
8
Пасанен
0
Фрингс
14
Хант
44
Баргфреде
11
Весли
9
Алмейда
14
Писарро
4
Висгерхоф
20
Бенгтссон
20
Бенгтссон
4
Висгерхоф
7
Ландзаат
26
де Йонг
26
де Йонг
7
Ландзаат
1
Визе
1
Милиц
1
Милиц
1
Визе
44
Баргфреде
22
Марин
22
Марин
44
Баргфреде
9
Алмейда
7
Арнаутович
7
Арнаутович
9
Алмейда
Остались в запасе
Твенте
Вердер
17
Дарио Вуичевич
ЦП
17
Михаэль Шимпельсбергер
ЦЗ
1
Сандер Бошкер
ВР
25
Ники Кейпер
ЛЗ
25
Бернард Паркер
ЦФ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
17
Саид Хусейнович
ЦП
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
7
Даниэль Йенсен
ЦП
23
Феликс Кроос
ЦП
Главный тренер
Томас Шааф
Остались в запасе
17
Дарио Вуичевич
ЦП
17
Михаэль Шимпельсбергер
ЦЗ
1
Сандер Бошкер
ВР
25
Ники Кейпер
ЛЗ
25
Бернард Паркер
ЦФ
Остались в запасе
17
Саид Хусейнович
ЦП
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
7
Даниэль Йенсен
ЦП
23
Феликс Кроос
ЦП
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Главный тренер
Томас Шааф
Статистика матча Твенте - Вердер
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
- : -
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига конференций, 2 тур
Линкольн
1 : 4
22.10.2026
Твенте
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Клаус Бо Ларсен
(Оденсе)
Стадион:
Де Гролш Весте
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 01:10 (в записи)
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