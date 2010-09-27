Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
август 2010
сентябрь 2010
Россия. Премьер-Лига 2010, 22 тур
Крылья Советов
3 : 0
Анжи
Матч завершен
Испания. Примера (2010/2011), 5 тур
Малага
2 : 3
Вильярреал
Матч завершен
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2010, 21 тур
Рубин-2
0 : 1
Химик
Матч завершен
Тюмень
1 : 0
Динамо Киров
Матч завершен
Оренбург
1 : 2
Челябинск
Матч завершен
8 : 0
Носта
Матч завершен
Уфа
0 : 1
Нефтехимик
Матч завершен
1 : 0
Волга
Матч завершен
1 : 0
Сокол
Матч завершен
Турция. Супер-Лига (2010/2011), 6 тур
Касымпаша
2 : 6
Фенербахче
Матч завершен
Дания. Супер-Лига (2010/2011), 10 тур
Оденсе
3 : 1
Люнгбю
Матч завершен
Португалия. Высшая лига (2010/2011), 6 тур
Витория Сетубал
1 : 0
Пасуш де Феррейра
Матч завершен
Швейцария. Супер-Лига (2010/2011), 10 тур
Ксамакс
1 : 1
Грассхоппер
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011), 10 тур
Теплице
1 : 0
Сигма
Матч завершен