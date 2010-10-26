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    Расписание матчей 26-10-2010

    сентябрь 2010
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    октябрь 2010
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    ноябрь 2010
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. Молодежное первенство 2010, 16 тур
    26 октября, вторник
    14:00
    Спартак М (мол)
    2:0
    Зенит (мол)
    Матч завершен
    26 октября, вторник
    14:00
    Динамо (мол)
    3:0
    ЦСКА (мол)
    Матч завершен
    Германия. Кубок (2010/2011), 1/16 финала
    26 октября, вторник
    21:00
    Кельн
    3:0
    Мюнхен 1860
    Матч завершен
    26 октября, вторник
    21:00
    Кобленц
    2:1
    Герта
    Матч завершен
    26 октября, вторник
    21:00
    Виктория
    1:3
    Вольфсбург
    Матч завершен
    26 октября, вторник
    21:00
    Гройтер Фюрт
    2:4
    Аугсбург
    Матч завершен
    26 октября, вторник
    22:30
    Энерги
    2:1
    Фрайбург
    Матч завершен
    26 октября, вторник
    22:30
    ФСВ Франкфурт
    0:1
    Шальке-04
    Матч завершен
    26 октября, вторник
    22:30
    Кайзерслаутерн
    3:0
    Арминия
    Матч завершен
    26 октября, вторник
    22:30
    Бавария
    2:1
    Вердер
    Матч завершен
    Франция. Кубок лиги (2010/2011), 1/8 финала
    26 октября, вторник
    22:00
    Монпелье
    2:0
    Аяччо
    Матч завершен
    26 октября, вторник
    22:00
    Валансьен
    4:0
    Булонь
    Матч завершен
    26 октября, вторник
    22:00
    Монако
    0:0
    Лорьян
    Матч завершен
    26 октября, вторник
    22:45
    Сент-Этьен
    1:0
    Бордо
    Матч завершен
    26 октября, вторник
    22:45
    Сент-Этьен
    1:0
    Бордо
    Матч завершен
    Испания. Кубок (2010/2011), 1/16 финала, первый матч
    26 октября, вторник
    22:00
    Мурсия
    0:0
    Реал
    Матч завершен
    26 октября, вторник
    23:55
    Сеута
    0:2
    Барселона
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2010/2011), 11 тур
    26 октября, вторник
    22:00
    Хераклес
    4:1
    НАК Бреда
    Матч завершен
    26 октября, вторник
    22:00
    Рода
    1:1
    НЕК
    Матч завершен
    Италия. Кубок (2010/2011), 3 раунд
    26 октября, вторник
    22:45
    Фиорентина
    1:0
    Эмполи
    Матч завершен
    Англия. Кубок лиги (2010/2011), 1/8 финала
    26 октября, вторник
    22:45
    Бирмингем Сити
    1:1
    Брентфорд
    Матч завершен
    26 октября, вторник
    22:45
    Ипсвич Таун
    3:1
    Нортгемптон Таун
    Матч завершен
    26 октября, вторник
    22:45
    Уиган Атлетик
    2:0
    Суонси
    Матч завершен
    26 октября, вторник
    22:45
    Лестер
    1:4
    Вест Бромвич
    Матч завершен
    26 октября, вторник
    23:00
    Манчестер Юнайтед
    3:2
    Вулверхэмптон
    Матч завершен
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