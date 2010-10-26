сентябрь 2010
октябрь 2010
Россия. Молодежное первенство 2010, 16 тур
26 октября, вторник
14:00
Матч завершен
26 октября, вторник
14:00
Матч завершен
Германия. Кубок (2010/2011), 1/16 финала
26 октября, вторник
21:00
Матч завершен
26 октября, вторник
21:00
Матч завершен
26 октября, вторник
21:00
Матч завершен
26 октября, вторник
22:30
Матч завершен
26 октября, вторник
22:30
Матч завершен
Франция. Кубок лиги (2010/2011), 1/8 финала
Испания. Кубок (2010/2011), 1/16 финала, первый матч
Голландия. Эредивизие (2010/2011), 11 тур
Италия. Кубок (2010/2011), 3 раунд
26 октября, вторник
22:45
Матч завершен
Англия. Кубок лиги (2010/2011), 1/8 финала
26 октября, вторник
22:45
Матч завершен
26 октября, вторник
22:45
Матч завершен
26 октября, вторник
22:45
Матч завершен
26 октября, вторник
22:45
Матч завершен
26 октября, вторник
23:00
Матч завершен