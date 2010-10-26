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Расписание матчей
Германия. Кубок
Кайзерслаутерн - Арминия
Кайзерслаутерн - Арминия: обзор матча 26 октября 2010
Кайзерслаутерн
26.10.2010, вторник, 22:30
Германия. Кубок, 1/16 финала
3 : 0
Завершен
Арминия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Кайзерслаутерн - Арминия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Бохум
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11.10.2026
Арминия
Информация о матче
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