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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Спартак М (мол) - Зенит (мол)
Спартак М (мол) - Зенит (мол): обзор матча 26 октября 2010
Спартак М (мол)
26.10.2010, вторник, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 16 тур
2 : 0
Завершен
Зенит (мол)
29'
Н. Иванников (П)
79'
Ф. Озобич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак М (мол) - Зенит (мол)
Замена
Д. Хлебосолов
️️️️
А. Козлов
Замена
В. Зубарев
️️️️
Н. Иванников
Замена
Д. Терентьев
️️️️
Н. Бочаров
Замена
С. Кверквелия
️️️️
И. Чеминава
ГОЛ! 2:0!
Ф. Озобич
Замена
С. Мурихин
️️️️
С. Матяш
Замена
М. Григорьев
️️️️
В. Обухов
Замена
А. Ионов
️️️️
В. Сиротов
Желтая карточка
А. Ходырев
Замена
А. Зотов
️️️️
Н. Дринчич
Желтая карточка
Р. Гиголаев
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Н. Иванников
Желтая карточка
А. Зайцев
Желтая карточка
С. Петров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак М (мол)
12
Николай Заболотный
ВР
15
Константин Рябов
ЦЗ
21
Антон Ходырев
ЦЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
10
Константин Советкин
ЦП
34
Ренат Сабитов
ЦП
18
Никола Дринчич
ЦП
7
Николай Иванников
ЦП
19
Филип Озобич
АП
7
Александр Козлов
ПП
13
Владимир Обухов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Зенит (мол)
1
Андрей Зайцев
ВР
3
Сергей Костин
ЦЗ
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
44
Евгений Башкиров
ОП
34
Никита Бочаров
ЦП
37
Владислав Сиротов
ПП
99
Максим Канунников
ЦФ
10
Станислав Матяш
ЦФ
10
Вячеслав Сушкин
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Спартак М (мол)
42
Сергей Чернышук
ВР
22
Иван Хомуха
ЦЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
60
Владимир Зубарев
ОП
35
Александр Ильин
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
46
Дмитрий Хлебосолов
ЦФ
Зенит (мол)
81
Александр Глинских
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
33
Станислав Мурихин
ЛП
17
Максим Батов
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
3-5-1-1
12
Заболотный
15
Рябов
21
Ходырев
44
Фадеев
10
Советкин
34
Сабитов
18
Дринчич
7
Иванников
7
Козлов
19
Озобич
13
Обухов
3-1-3-3
1
Зайцев
98
Петров
5
Чеминава
3
Костин
44
Башкиров
37
Сиротов
34
Бочаров
13
Гиголаев
10
Сушкин
10
Матяш
99
Канунников
7
Козлов
46
Хлебосолов
46
Хлебосолов
7
Козлов
13
Обухов
10
Григорьев
10
Григорьев
13
Обухов
7
Иванников
60
Зубарев
60
Зубарев
7
Иванников
18
Дринчич
21
Зотов
21
Зотов
18
Дринчич
5
Чеминава
4
Кверквелия
4
Кверквелия
5
Чеминава
34
Бочаров
43
Терентьев
43
Терентьев
34
Бочаров
10
Матяш
33
Мурихин
33
Мурихин
10
Матяш
37
Сиротов
11
Ионов
11
Ионов
37
Сиротов
Остались в запасе
Спартак М (мол)
Зенит (мол)
35
Александр Ильин
ЦП
22
Иван Хомуха
ЦЗ
42
Сергей Чернышук
ВР
Главный тренер
Дмитрий Гунько
81
Александр Глинских
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
17
Максим Батов
ЦП
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Остались в запасе
35
Александр Ильин
ЦП
22
Иван Хомуха
ЦЗ
42
Сергей Чернышук
ВР
Остались в запасе
81
Александр Глинских
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
17
Максим Батов
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Статистика матча Спартак М (мол) - Зенит (мол)
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
- : -
20.11.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
0 : 1
30.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Спартак М (мол)
2 : 2
23.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Стадион:
Спартак им. Игоря Нетто
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