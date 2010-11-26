октябрь 2010
ноябрь 2010
Южноамериканский Кубок 2010, 1/2 финала, ответный матч
26 ноября, пятница
03:30
Матч завершен
Товарищеские матчи. Сборные 2010
Украина. Премьер-Лига (2010/2011), 19 тур
Турция. Супер-Лига (2010/2011), 14 тур
26 ноября, пятница
21:00
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2010/2011), 14 тур
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011), 17 тур
Англия. Кубок (2010/2011), 2 раунд
26 ноября, пятница
22:45
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2010/2011), 19 тур
Голландия. Эредивизие (2010/2011), 16 тур
Португалия. Высшая лига (2010/2011), 12 тур
26 ноября, пятница
23:15
Матч завершен