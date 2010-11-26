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    Расписание матчей 26-11-2010

    октябрь 2010
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    ноябрь 2010
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    декабрь 2010
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    Южноамериканский Кубок 2010, 1/2 финала, ответный матч
    26 ноября, пятница
    03:30
    Индепендьенте
    1:0
    ЛДУ
    Матч завершен
    Товарищеские матчи. Сборные 2010
    26 ноября, пятница
    16:00
    ОАЭ
    0:0
    Оман
    Матч завершен
    26 ноября, пятница
    19:00
    Бахрейн
    0:0
    Ирак
    Матч завершен
    Украина. Премьер-Лига (2010/2011), 19 тур
    26 ноября, пятница
    18:00
    Мариуполь
    1:1
    Кривбасс
    Матч завершен
    Турция. Супер-Лига (2010/2011), 14 тур
    26 ноября, пятница
    21:00
    Эскишехирспор
    2:1
    Манисаспор
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2010/2011), 14 тур
    26 ноября, пятница
    22:30
    Майнц
    3:0
    Нюрнберг
    Матч завершен
    Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011), 17 тур
    26 ноября, пятница
    22:30
    Генк
    1:2
    Гент
    Матч завершен
    Англия. Кубок (2010/2011), 2 раунд
    26 ноября, пятница
    22:45
    Кроули Таун
    1:1
    Суиндон Таун
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2010/2011), 19 тур
    26 ноября, пятница
    22:45
    Суонси
    1:2
    Портсмут
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2010/2011), 16 тур
    26 ноября, пятница
    22:45
    НАК Бреда
    4:2
    ПСВ
    Матч завершен
    Португалия. Высшая лига (2010/2011), 12 тур
    26 ноября, пятница
    23:15
    Витория Сетубал
    0:1
    Академика
    Матч завершен
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