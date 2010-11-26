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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Мариуполь - Кривбасс
Мариуполь - Кривбасс: обзор матча 26 ноября 2010
Мариуполь
26.11.2010, пятница, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 19 тур
1 : 1
Завершен
Кривбасс
38'
И. Тищенко
2'
А. Максимов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мариуполь - Кривбасс
Замена
В. Насибулин
️️️️
А. Антонов
Замена
В. Куценко
️️️️
К. Петров
Замена
С. Даниловский
️️️️
В. Сердюк
Замена
И. Козориз
️️️️
К. Кравченко
Замена
В. Мельник
️️️️
А. Савин
Замена
Р. Дякив
️️️️
А. Жданов
Желтая карточка
Р. Валеев
ГОЛ! 1:1!
И. Тищенко
Желтая карточка
А. Пуканыч
Желтая карточка
А. Антонов
Желтая карточка
А. Западня
2'
ГОЛ! 0:1!
А. Максимов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мариуполь
1
Всеволод Романенко
ВР
14
Артур Западня
ЛЗ
5
Артем Путивцев
ЛЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
14
Артем Савин
ПЗ
99
Константин Ярошенко
ЦП
27
Андриан Пуканыч
(К)
ЦП
24
Константин Кравченко
ЦП
19
Игорь Тищенко
ЦП
69
Алексей Антонов
ЦФ
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
Главный тренер
Александр Волков
Кривбасс
12
Евгений Боровик
ВР
14
Денис Васильев
ЛЗ
4
Вячеслав Сердюк
ЛЗ
27
Анатолий Кицута
ЛЗ
25
Александр Жданов
ЦЗ
90
Кирилл Петров
ЦЗ
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
25
Александр Максимов
(К)
ЦП
10
Руслан Костышин
АП
88
Ринар Валеев
ПП
77
Александр Иващенко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Мариуполь
1
Вадим Деонас
ВР
56
Иван Козориз
ЛЗ
3
Мантас Самусевас
ЦЗ
4
Вадим Мельник
ЦЗ
20
Артур Сирык
ЦП
89
Владислав Насибулин
ПП
13
Артем Черный
ЦФ
Кривбасс
55
Артем Штанько
ВР
99
Сергей Даниловский
ЦЗ
20
Валерий Куценко
ЦП
32
Ростислав Дякив
ЦФ
46
Максим Билык
ЦФ
99
Сергей Шумилин
ЦФ
4-4-2
1
Романенко
5
Путивцев
14
Западня
13
Яворский
14
Савин
99
Ярошенко
24
Кравченко
19
Тищенко
27
Пуканыч
11
Кривошеенко
69
Антонов
3-2-2-1-1
12
Боровик
25
Жданов
90
Петров
22
Лисицкий
4
Сердюк
27
Кицута
88
Валеев
25
Максимов
10
Костышин
77
Иващенко
24
Кравченко
56
Козориз
56
Козориз
24
Кравченко
14
Савин
4
Мельник
4
Мельник
14
Савин
69
Антонов
89
Насибулин
89
Насибулин
69
Антонов
25
Жданов
32
Дякив
32
Дякив
25
Жданов
4
Сердюк
99
Даниловский
99
Даниловский
4
Сердюк
90
Петров
20
Куценко
20
Куценко
90
Петров
Остались в запасе
Мариуполь
Кривбасс
13
Артем Черный
ЦФ
20
Артур Сирык
ЦП
1
Вадим Деонас
ВР
3
Мантас Самусевас
ЦЗ
Главный тренер
Александр Волков
46
Максим Билык
ЦФ
99
Сергей Шумилин
ЦФ
55
Артем Штанько
ВР
Главный тренер
Юрий Максимов
Остались в запасе
13
Артем Черный
ЦФ
20
Артур Сирык
ЦП
1
Вадим Деонас
ВР
3
Мантас Самусевас
ЦЗ
Остались в запасе
46
Максим Билык
ЦФ
99
Сергей Шумилин
ЦФ
55
Артем Штанько
ВР
Главный тренер
Александр Волков
Главный тренер
Юрий Максимов
Статистика матча Мариуполь - Кривбасс
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Кривбасс
- : -
21.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Полесье
1 : 0
18.09.2026
Кривбасс
Информация о матче
Главный судья:
Олег Деревинский
(Киев)
Стадион:
Ильичевец
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