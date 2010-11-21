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    Александр Волков

    Тренер
    Имя Александр
    Фамилия Волков
    Гражданство Украина
    Дата рождения 30 ноября -0001
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Мариуполь 2 0 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    21.11.2010 Днепр 2 : 0 Мариуполь
    26.11.2010 Мариуполь 1 : 1 Кривбасс
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