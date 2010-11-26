Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Нюрнберг
Майнц - Нюрнберг: обзор матча 26 ноября 2010
Майнц
26.11.2010, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
3 : 0
Завершен
Нюрнберг
27'
А. Шюррле
54'
Н. Новески
86'
С. Аллагуи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Нюрнберг
Желтая карточка
А. Вольф
Желтая карточка
С. Аллагуи
ГОЛ! 3:0!
С. Аллагуи
Пас отдал
К. Веткло
Замена
М. Кархан
️️️️
М. Калиджиури
Замена
М. Минтал
️️️️
Ю. Юдт
Замена
С. Аллагуи
️️️️
А. Шюррле
Замена
А. Иваншиц
️️️️
М. Риссе
Замена
М. Экичи
️️️️
К. Айглер
Замена
Р. Мак
️️️️
М. Франтц
ГОЛ! 2:0!
Н. Новески
Пас отдал
А. Шюррле
Желтая карточка
Н. Новески
Желтая карточка
А. Шюррле
ГОЛ! 1:0!
А. Шюррле
Пас отдал
М. Фатхи
Желтая карточка
Д. Марох
Желтая карточка
М. Калиджиури
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
8
Радослав Забавник
ЛЗ
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
30
Малик Фатхи
ЦЗ
33
Марко Калиджиури
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
0
Паскаль Билер
ЛЗ
31
Андреас Вольф
ЦЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
16
Юрий Юдт
ПЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
8
Кристиан Айглер
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Майнц
33
Хайнц Мюллер
ВР
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
90
Льюис Холтби
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
14
Мирослав Кархан
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Нюрнберг
30
Александер Штефан
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
11
Мехмет Экичи
ЦП
36
Альмог Коэн
ЦП
0
Марек Минтал
АП
3-2-4-1
28
Веткло
26
Бунгерт
4
Новески
30
Фатхи
28
Фукс
8
Забавник
33
Калиджиури
31
Риссе
20
Шюррле
8
Полански
11
Салаи
4-4-2
1
Шефер
16
Юдт
31
Вольф
5
Марох
0
Билер
3
Симонс
20
Гюндоган
8
Франтц
13
Хегелер
8
Айглер
20
Шибер
31
Риссе
23
Иваншиц
23
Иваншиц
31
Риссе
33
Калиджиури
14
Кархан
14
Кархан
33
Калиджиури
20
Шюррле
9
Аллагуи
9
Аллагуи
20
Шюррле
8
Айглер
11
Экичи
11
Экичи
8
Айглер
16
Юдт
0
Минтал
0
Минтал
16
Юдт
8
Франтц
21
Мак
21
Мак
8
Франтц
Остались в запасе
Майнц
Нюрнберг
33
Хайнц Мюллер
ВР
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
90
Льюис Холтби
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
30
Александер Штефан
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
36
Альмог Коэн
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
33
Хайнц Мюллер
ВР
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
90
Льюис Холтби
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
Остались в запасе
30
Александер Штефан
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
36
Альмог Коэн
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Майнц - Нюрнберг
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Главный судья:
Петер Гагельманн
(Бремен)
Стадион:
Брюхвег
Новости команд
Все
Майнц
Нюрнберг
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Эльверсберг» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Бундеслига Германии: шансы «Эльверсберга» и «Майнца» на победу в матче 8-го тура
29 октября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Эльверсберг» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Бундеслига Германии: шансы «Эльверсберга» и «Майнца» на победу в матче 8-го тура
29 октября
Кубок Германии: шансы «Байера» и «Нюрнберга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Реакция Клозе на потерю рекорда по голам на ЧМ
23 июня
3
Клозе возглавил девятикратных чемпионов Германии
2024.06.11 13:29
Дортмундская «Боруссия» арендовала игрока, чья фамилия связана с «Шальке»
2023.08.03 23:39
Фанаты едва не обрушили трибуну на матче Кубка Германии: видео, которое вызывает тревогу
2023.04.07 00:21
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+