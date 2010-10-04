Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
сентябрь 2010
октябрь 2010
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2010, 22 тур
Динамо Киров
1 : 2
Матч завершен
Носта
2 : 1
Рубин-2
Матч завершен
Уфа
0 : 3
Оренбург
Матч завершен
Химик
1 : 1
Матч завершен
Нефтехимик
5 : 1
Матч завершен
Волга
1 : 2
Тюмень
Матч завершен
Сокол
1 : 1
Челябинск
Матч завершен
США. МЛС 2010
1 : 2
Лос-Анджелес Гэлакси
Матч завершен
Дания. Супер-Лига (2010/2011), 11 тур
Ольборг
1 : 2
Оденсе
Матч завершен
Португалия. Высшая лига (2010/2011), 7 тур
Бейра-Мар
1 : 1
Спортинг
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011), 11 тур
Сигма
0 : 1
Спарта
Матч завершен