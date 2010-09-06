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август 2010
сентябрь 2010
Россия. Второй Дивизион. Зона Восток 2010, 24 тур
Смена
3 : 0
Матч завершен
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг 2010, 24 тур
Армавир
3 : 0
Тех. поражение
3 : 3
Ангушт
Матч завершен
МИТОС
0 : 0
Матч завершен
Дружба
3 : 3
Астрахань
Матч завершен
2 : 1
Матч завершен
Черноморец
2 : 0
Анжи-2
Матч завершен
3 : 1
Матч завершен
Машук-КМВ
2 : 2
Динамо Ставрополь
Матч завершен
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр 2010, 21 тур
0 : 0
Металлург Л
Матч завершен
Знамя Труда
2 : 3
Зенит
Матч завершен
0 : 0
Матч завершен
0 : 0
Факел
Матч завершен
0 : 4
Витязь
Матч завершен
Орел
2 : 3
Торпедо
Матч завершен
Локомотив
2 : 1
Леон Сатурн
Матч завершен
Рязань
0 : 0
Калуга
Матч завершен
США. МЛС 2010
Динамо Хьюстон
1 : 2
Сан-Хосе
Матч завершен