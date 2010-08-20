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июль 2010
август 2010
Южноамериканский Кубок 2010, Финал, ответный матч
Палмейрас
3 : 0
Витория
Матч завершен
Россия. Премьер-Лига 2010, 18 тур
Ростов
1 : 1
Спартак-Нальчик
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2010/2011), 1 тур
Бавария
2 : 1
Вольфсбург
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство 2010, 18 тур
Спартак М (мол)
0 : 0
Томь (мол)
Матч завершен
Кр. Советов (мол)
2 : 0
Ахмат (мол)
Матч завершен
Украина. Премьер-Лига (2010/2011), 7 тур
1 : 0
Заря
Матч завершен
Турция. Супер-Лига (2010/2011), 2 тур
Кайсериспор
1 : 0
Карабюкспор
Матч завершен
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011), 4 тур
Сент-Труйден
1 : 0
Стандард
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2010/2011), 3 тур
Экселсиор
4 : 2
НЕК
Матч завершен
Португалия. Высшая лига (2010/2011), 2 тур
Академика
1 : 1
Ольяненси
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011), 6 тур
Градец-Кралове
1 : 0
Яблонец
Матч завершен