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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Спартак М (мол) - Томь (мол)
Спартак М (мол) - Томь (мол): обзор матча 20 августа 2010
Спартак М (мол)
20.08.2010, пятница, 17:00
Россия. Молодежное первенство, 18 тур
0 : 0
Завершен
Томь (мол)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак М (мол) - Томь (мол)
Желтая карточка
Ф. Бурдыкин
Замена
А. Коротя
️️️️
В. Гапонов
Вторая желтая
В. Обухов
Замена
Д. Пшеничников
️️️️
А. Харитонов
Желтая карточка
В. Обухов
Желтая карточка
Ф. Кудряшов
Замена
А. Ходырев
️️️️
А. Козлов
Желтая карточка
Е. Кокшаров
Замена
Е. Кокшаров
️️️️
Е. Чернов
Замена
А. Сазонов
️️️️
Р. Жариков
Желтая карточка
А. Козлов
Желтая карточка
О. Сокулов
Замена
Д. Каюмов
️️️️
Н. Иванников
17'
Желтая карточка
Е. Чернов
15'
Желтая карточка
А. Харитонов
Желтая карточка
А. Зотов
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак М (мол)
12
Николай Заболотный
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
15
Константин Рябов
ЦЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
88
Игорь Киреев
ЛП
21
Александр Зотов
ЦП
7
Николай Иванников
ЦП
19
Филип Озобич
АП
7
Александр Козлов
ПП
13
Владимир Обухов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Томь (мол)
1
Федор Бурдыкин
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
81
Артур Закс
ЦЗ
42
Иван Туев
ЦЗ
92
Артем Кочергин
ЦЗ
4
Денис Воронов
ЦЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
65
Олег Сокулов
ЦП
89
Бобирмиза Махмудов
ЦП
8
Валентин Гапонов
ЦФ
43
Роман Жариков
ЦФ
Спартак М (мол)
42
Сергей Чернышук
ВР
21
Антон Ходырев
ЦЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
10
Константин Советкин
ЦП
8
Артемий Малеев
АП
7
Дмитрий Каюмов
АП
46
Дмитрий Хлебосолов
ЦФ
Томь (мол)
51
Владимир Агеев
ВР
29
Никита Коновалов
ЦЗ
30
Михаил Башилов
ПЗ
33
Евгений Кокшаров
ЦП
90
Денис Пшеничников
ЦП
10
Алексей Сазонов
ЦФ
70
Артем Коротя
ЦФ
3-5-1-1
12
Заболотный
30
Кудряшов
15
Рябов
3
Чежия
88
Киреев
10
Григорьев
21
Зотов
7
Иванников
7
Козлов
19
Озобич
13
Обухов
3-2-3-2
1
Бурдыкин
42
Туев
92
Кочергин
4
Воронов
81
Закс
23
Чернов
65
Сокулов
89
Махмудов
83
Харитонов
43
Жариков
8
Гапонов
7
Козлов
21
Ходырев
21
Ходырев
7
Козлов
7
Иванников
7
Каюмов
7
Каюмов
7
Иванников
43
Жариков
10
Сазонов
10
Сазонов
43
Жариков
23
Чернов
33
Кокшаров
33
Кокшаров
23
Чернов
83
Харитонов
90
Пшеничников
90
Пшеничников
83
Харитонов
8
Гапонов
70
Коротя
70
Коротя
8
Гапонов
Остались в запасе
Спартак М (мол)
Томь (мол)
46
Дмитрий Хлебосолов
ЦФ
8
Артемий Малеев
АП
10
Константин Советкин
ЦП
42
Сергей Чернышук
ВР
44
Николай Фадеев
ПЗ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
29
Никита Коновалов
ЦЗ
51
Владимир Агеев
ВР
30
Михаил Башилов
ПЗ
Остались в запасе
46
Дмитрий Хлебосолов
ЦФ
8
Артемий Малеев
АП
10
Константин Советкин
ЦП
42
Сергей Чернышук
ВР
44
Николай Фадеев
ПЗ
Остались в запасе
29
Никита Коновалов
ЦЗ
51
Владимир Агеев
ВР
30
Михаил Башилов
ПЗ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Статистика матча Спартак М (мол) - Томь (мол)
4
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
- : -
20.11.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
0 : 1
30.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Спартак М (мол)
2 : 2
23.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Информация о матче
Стадион:
Спартак им. Игоря Нетто
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4
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11 сентября
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