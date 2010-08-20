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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Вольфсбург
Бавария - Вольфсбург: обзор матча 20 августа 2010
Бавария
20.08.2010, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
2 : 1
Завершен
Вольфсбург
9'
Т. Мюллер
90+1'
Б. Швайнштайгер
55'
Э. Джеко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Вольфсбург
ГОЛ! 2:1!
Б. Швайнштайгер
Пас отдал
Ф. Рибери
+1
Замена
️️️️
Графите
Замена
А. Дежага
️️️️
К. Зиани
Замена
М. Гомес
️️️️
М. Клозе
Замена
Д. Праньич
️️️️
Т. Кроос
Желтая карточка
А. Барцальи
Желтая карточка
Сисеро
ГОЛ! 1:1!
Э. Джеко
Замена
З. Мисимович
️️️️
П. Пекарик
Желтая карточка
П. Пекарик
Желтая карточка
М. ван Боммел
ГОЛ! 1:0!
Т. Мюллер
Пас отдал
Т. Кроос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
8
Тони Кроос
ЦП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
6
Марк ван Боммел
ЦП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
7
Жозуэ
ОП
16
Сисеро
ЦП
15
Карим Зиани
ЦП
9
Марио Манджукич
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Бавария
1
Томас Крафт
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
16
Андреас Оттль
ЦП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
27
Марио Гомес
ЦФ
Вольфсбург
1
Марвин Хитц
ВР
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
19
Фабиан Джонсон
ЦП
7
Томас Каленберг
ЦП
8
Звездан Мисимович
АП
21
Ашкан Дежага
ПП
23
Графите
ЦФ
4-4-2
22
Бутт
26
Контенто
5
ван Бюйтен
28
Бадштубер
21
Лам
7
Рибери
31
Швайнштайгер
6
ван Боммел
8
Кроос
13
Мюллер
11
Клозе
3-3-2-2
16
Бенальо
27
Ритер
15
Барцальи
24
Кьер
22
Пекарик
7
Жозуэ
4
Шефер
16
Сисеро
15
Зиани
10
Джеко
9
Манджукич
8
Кроос
32
Праньич
32
Праньич
8
Кроос
11
Клозе
27
Гомес
27
Гомес
11
Клозе
22
Пекарик
8
Мисимович
8
Мисимович
22
Пекарик
15
Зиани
21
Дежага
21
Дежага
15
Зиани
23
Графите
23
Графите
Остались в запасе
Бавария
Вольфсбург
1
Томас Крафт
ВР
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
16
Андреас Оттль
ЦП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
Главный тренер
Луи ван Гаал
1
Марвин Хитц
ВР
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
19
Фабиан Джонсон
ЦП
7
Томас Каленберг
ЦП
Главный тренер
Стив Макларен
Остались в запасе
1
Томас Крафт
ВР
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
16
Андреас Оттль
ЦП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
Остались в запасе
1
Марвин Хитц
ВР
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
19
Фабиан Джонсон
ЦП
7
Томас Каленберг
ЦП
Главный тренер
Луи ван Гаал
Главный тренер
Стив Макларен
Статистика матча Бавария - Вольфсбург
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Торстен Кинхефер
(Герне)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
"НТВ Плюс футбол" - 22:25 (прямая)
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