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июль 2010
август 2010
Товарищеские матчи 2010
Бохум
2 : 2
Палермо
Матч завершен
Бенфика
0 : 1
Тоттенхэм
Матч завершен
Наполи
2 : 1
Вольфсбург
Матч завершен
Депортиво
0 : 0
Ньюкасл
Матч завершен
Лига Чемпионов (2010/2011), ответный матч
Хапоэль
3 : 1
Актобе
Матч завершен
Андерлехт
3 : 0
ТНС
Матч завершен
Лига Европы (2010/2011), ответный матч
Рапид
3 : 0
Берое
Матч завершен
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг 2010, 18 тур
Астрахань
3 : 0
Матч завершен
Россия. Второй Дивизион. Зона Запад 2010, 19 тур
0 : 1
Спартак К
Матч завершен
0 : 2
ЦРФСО
Матч завершен
0 : 0
Матч завершен
0 : 1
Волга
Матч завершен
Псков
3 : 3
Матч завершен
4 : 1
Матч завершен
Торпедо Вл
1 : 2
Матч завершен