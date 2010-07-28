Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
июнь 2010
июль 2010
Товарищеские матчи 2010
Бенфика
2 : 0
Сандерленд
Матч завершен
АЕК
2 : 1
Блэкберн
Матч завершен
Сидней
0 : 0
Рейнджерс
Матч завершен
Хоффенхайм
3 : 1
Антальяспор
Матч завершен
Валенсия
2 : 2
Сток Сити
Матч завершен
Монако
3 : 1
Динамо
Матч завершен
Суперкубок Венгрии 2010
0 : 0
Ференцварош
Матч завершен
Лига Чемпионов (2010/2011), первый матч
Актобе
1 : 0
Хапоэль
Матч завершен
БАТЭ
0 : 0
Копенгаген
Матч завершен
Шериф
1 : 1
Динамо
Матч завершен
Дебрецен
0 : 2
Базель
Матч завершен
Янг Бойз
2 : 2
Фенербахче
Матч завершен
АИК
0 : 1
Русенборг
Матч завершен
Партизан
3 : 0
ХИК
Матч завершен
Аякс
1 : 1
ПАОК
Матч завершен
Брага
3 : 0
Селтик
Матч завершен
Кубок Либертадорес 2010, 1/2 финала, ответный матч
Гвадалахара
1 : 1
Универсидад де Чили
Матч завершен