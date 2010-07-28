Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Гвадалахара - Универсидад де Чили
Гвадалахара - Универсидад де Чили: обзор матча 28 июля 2010
Гвадалахара
28.07.2010, среда, 05:15
Кубок Либертадорес, 1/2 финала
1 : 1
Завершен
Универсидад де Чили
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Гвадалахара - Универсидад де Чили
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Гвадалахара
Мексика. Лига МХ, 17 тур
Гвадалахара
- : -
23.11.2026
Крус Асуль
Мексика. Лига МХ, 16 тур
Леон
1 : 1
09.11.2026
Гвадалахара
Мексика. Лига МХ, 15 тур
Гвадалахара
4 : 2
01.11.2026
Атланте
Мексика. Лига МХ, 14 тур
Монтеррей
1 : 1
25.10.2026
Гвадалахара
Мексика. Лига МХ, 3 тур
Пуэбла
1 : 1
01.08.2026
Гвадалахара
Мексика. Лига МХ, 2 тур
Гвадалахара
1 : 0
26.07.2026
Хуарес
Универсидад де Чили
Чили. Примера, 28 тур
О'Хиггинс
- : -
22.11.2026
Универсидад де Чили
Чили. Примера, 27 тур
Универсидад де Чили
2 : 1
08.11.2026
Кобресаль
Чили. Примера, 26 тур
Универсидад Католика
1 : 0
01.11.2026
Универсидад де Чили
Чили. Примера, 25 тур
Универсидад де Чили
4 : 1
27.10.2026
Эвертон Винья-дель-Мар
Чили. Примера, 24 тур
Универсидад де Чили
0 : 0
12.10.2026
Ньюбленсе
Чили. Примера, 23 тур
Депортес Ла Серена
0 : 3
13.09.2026
Универсидад де Чили
Новости команд
Все
Гвадалахара
Универсидад де Чили
Стал известен потенциальный новичок «Спартака» зимой
11 сентября
4
«Спартак» может отказаться от Альварадо
7 сентября
Стали известны финансовые требования «Гвадалахары» к «Спартаку» по Альварадо
7 сентября
1
«Спартаку» отказали в продаже участника ЧМ-2026 за 15 миллионов
7 сентября
3
«Спартак» предложил 10 миллионов за мексиканского форварда
6 сентября
4
Стал известен потенциальный новичок «Спартака» зимой
11 сентября
4
«Спартак» может отказаться от Альварадо
7 сентября
Стали известны финансовые требования «Гвадалахары» к «Спартаку» по Альварадо
7 сентября
1
«Спартаку» отказали в продаже участника ЧМ-2026 за 15 миллионов
7 сентября
3
«Спартак» предложил 10 миллионов за мексиканского форварда
6 сентября
4
40-летний экс-игрок «Реала» перенес сердечный приступ
20 июня
Два болельщика сборной Чили получили ножевые ранения в драке между собой
2017.06.29 16:42
19
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+