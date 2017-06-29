Два болельщика сборной Чили получили ножевые ранения в драке между собой

Болельщики чилийских клубов «Коло-Коло» и «Универсидад де Чили» устроили драку во время проведения Кубка конфедераций, сообщает T13. Две группы фанатов из 15 человек устроили драку 24 июня между собой перед игрой Чили с Австралией.

По одному человеку с каждой стороны получили ножевые ранения. Оба пострадавших были доставлены в больницу Москвы, в отделение интенсивной терапии. В ходе расследования инцидента чилийские дипломаты оказали полное содействие службам правопорядка РФ.