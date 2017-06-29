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  • Два болельщика сборной Чили получили ножевые ранения в драке между собой

Два болельщика сборной Чили получили ножевые ранения в драке между собой

29 июня 2017, 16:42
19

Болельщики чилийских клубов «Коло-Коло» и «Универсидад де Чили» устроили драку во время проведения Кубка конфедераций, сообщает T13. Две группы фанатов из 15 человек устроили драку 24 июня между собой перед игрой Чили с Австралией.

По одному человеку с каждой стороны получили ножевые ранения. Оба пострадавших были доставлены в больницу Москвы, в отделение интенсивной терапии. В ходе расследования инцидента чилийские дипломаты оказали полное содействие службам правопорядка РФ.

Источник: Бомбардир.ру
Кубок конфедераций Чили Коло-Коло Универсидад де Чили
Комментарии (19)
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FanatSerj
1498744217
междусобойчик это норм )))
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himik2-62
1498744260
горячие парни
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brost
1498744308
Оперативно. Новость через пять дней после события.
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серега кашин
1498744348
пусть у себя в стране друг друга убивают
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Chesn0k
1498745664
чилийцы в мск с ножами на кармане двигаются?
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Kulimen
1498750335
Долбанные латиносы...вот такой у них футбол.
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chempion_cska
1498750578
Здоровья им обоим, однако!
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kykyi
1498754825
Помнится мне. что наши менты и мудки обещали. что в России все будет на высшем уровне, не как в прогнившей Европе. Что, пи-ть не мешки ворочать?
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