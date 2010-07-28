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Расписание матчей
Суперкубок Франции
Марсель - ПСЖ
Марсель - ПСЖ: обзор матча 28 июля 2010
Марсель
28.07.2010, среда, 22:45
Суперкубок Франции, Финал
0 : 0
Счет по пенальти – 5 : 4
Завершен
ПСЖ
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Марсель - ПСЖ
ГОЛ!
Э. Сиссе
4:4
Пенальти не реализован!
Л. Жюли
ГОЛ!
К. Макелеле
3:4
ГОЛ!
Ш. Каборе
3:3
ГОЛ!
М. Кежман
2:3
Пенальти не реализован!
Л. Гонсалес
ГОЛ!
Нене
2:2
ГОЛ!
А. Бен Арфа
2:1
ГОЛ!
К. Жалле
1:1
ГОЛ!
Т. Тайво
1:0
Пенальти не реализован!
П. Луйиндула
Травма
Т. Тайво
Замена
М. Кежман
️️️️
М. Эрдинг
Замена
Ж. Клеман
️️️️
М. Бодмер
Замена
Л. Жюли
️️️️
С. Сессеньон
Замена
А. Бен Арфа
️️️️
М. Вальбуэна
Замена
Л. Н'Диайе
️️️️
С. Диавара
+1
Травма
С. Диавара
Желтая карточка
С. Арман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
0
Тайе Тайво
(К)
ЛЗ
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
22
Эдуар Сиссе
ЦП
77
Шарль Каборе
ЦП
27
Лучо Гонсалес
АП
28
Матье Вальбуэна
АП
16
Мамаду Самасса
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
ПСЖ
0
Грегори Купе
ВР
6
Зумана Камара
ЦЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
12
Нене
ЛП
24
Матье Бодмер
ЦП
0
Клод Макелеле
(К)
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ПП
88
Пеги Луйиндула
ЦФ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Марсель
16
Элинтон Андраде
ВР
26
Жан-Филипп Сабо
ЦЗ
5
Лейти Н'Диайе
ЦП
8
Бенуа Шейру
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
7
Фабрис Абриэль
ПП
ПСЖ
2
Сеара
ПЗ
11
Жереми Клеман
ЦП
8
Клеман Шантом
ЦП
0
Людовик Жюли
ПП
33
Жан-Эдес Маурис
ЦФ
99
Матея Кежман
ЦФ
4-2-3-1
30
Манданда
0
Тайво
20
Диавара
4
Хилтон
3
Аспиликуэта
22
Сиссе
77
Каборе
24
Айю
28
Вальбуэна
27
Гонсалес
16
Самасса
4-4-2
0
Купе
13
Жалле
22
Арман
12
Сахо
6
Камара
29
Сессеньон
24
Бодмер
0
Макелеле
12
Нене
9
Эрдинг
88
Луйиндула
20
Диавара
5
Н'Диайе
5
Н'Диайе
20
Диавара
28
Вальбуэна
8
Бен Арфа
8
Бен Арфа
28
Вальбуэна
24
Бодмер
11
Клеман
11
Клеман
24
Бодмер
29
Сессеньон
0
Жюли
0
Жюли
29
Сессеньон
9
Эрдинг
99
Кежман
99
Кежман
9
Эрдинг
Остались в запасе
Марсель
ПСЖ
26
Жан-Филипп Сабо
ЦЗ
16
Элинтон Андраде
ВР
8
Бенуа Шейру
ЦП
7
Фабрис Абриэль
ПП
Главный тренер
Дидье Дешам
2
Сеара
ПЗ
8
Клеман Шантом
ЦП
33
Жан-Эдес Маурис
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
26
Жан-Филипп Сабо
ЦЗ
16
Элинтон Андраде
ВР
8
Бенуа Шейру
ЦП
7
Фабрис Абриэль
ПП
Остались в запасе
2
Сеара
ПЗ
8
Клеман Шантом
ЦП
33
Жан-Эдес Маурис
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Марсель - ПСЖ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
Велодром
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:40 (прямая трансляция)
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