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май 2010
июнь 2010
Товарищеские матчи. Сборные 2010
Зимбабве
0 : 3
Бразилия
Матч завершен
Парагвай
2 : 0
Греция
Матч завершен
Гондурас
0 : 0
Азербайджан
Матч завершен
Норвегия
0 : 1
Украина
Матч завершен
Беларусь
0 : 1
Швеция
Матч завершен
Румыния
0 : 1
Северная Македония
Матч завершен
Сербия
0 : 0
Польша
Матч завершен
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг 2010, 9 тур
1 : 0
Матч завершен
Россия. Второй Дивизион. Зона Запад 2010, 9 тур
4 : 0
Матч завершен
1 : 0
Матч завершен
Спартак К
1 : 0
ЦРФСО
Матч завершен
7 : 0
Псков
Матч завершен
3 : 0
Матч завершен
Череповец
2 : 1
Матч завершен
Текстильщик
1 : 2
Матч завершен