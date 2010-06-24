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май 2010
июнь 2010
Чемпионат мира 2010. группа E, 3 тур
Дания
1 : 3
Япония
Матч завершен
Камерун
1 : 2
Нидерланды
Матч завершен
Чемпионат мира 2010. группа F, 3 тур
Словакия
3 : 2
Италия
Матч завершен
Парагвай
0 : 0
Новая Зеландия
Матч завершен
Россия. Второй Дивизион. Зона Запад 2010, 13 тур
2 : 3
Матч завершен
4 : 1
Матч завершен
Череповец
0 : 1
Псков
Матч завершен
Спартак К
1 : 0
Матч завершен
1 : 0
Матч завершен
Текстильщик
0 : 2
Волга
Матч завершен
ЦРФСО
2 : 2
Матч завершен
4 : 1
Матч завершен