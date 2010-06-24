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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Словакия - Италия
Словакия - Италия: обзор матча 24 июня 2010
Словакия
24.06.2010, четверг, 18:00
Чемпионат мира, группа F, 3 тур
3 : 2
Завершен
Италия
25'
Р. Виттек
73'
Р. Виттек
90'
К. Копунек
81'
А. Ди Натале
90+2'
Ф. Квальярелла
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Словакия - Италия
Замена
М. Петраш
️️️️
Э. Йендришек
+4
Замена
С. Шестак
️️️️
Р. Виттек
+3
+2
ГОЛ! 3:2!
Ф. Квальярелла
ГОЛ! 3:1!
К. Копунек
Замена
К. Копунек
️️️️
З. Штрба
Желтая карточка
Я. Муха
Желтая карточка
Ф. Квальярелла
ГОЛ! 2:1!
А. Ди Натале
Пас отдал
Ф. Квальярелла
Желтая карточка
С. Пепе
ГОЛ! 2:0!
Р. Виттек
Пас отдал
М. Гамшик
Желтая карточка
Д. Кьеллини
Замена
А. Пирло
️️️️
Р. Монтоливо
Замена
Ф. Квальярелла
️️️️
Д. Гаттузо
Замена
К. Маджо
️️️️
Д. Кришито
Желтая карточка
Р. Виттек
Желтая карточка
Ф. Каннаваро
ГОЛ! 1:0!
Р. Виттек
Пас отдал
Ю. Куцка
Желтая карточка
З. Штрба
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словакия
1
Ян Муха
ВР
4
Ян Дюрица
ЛЗ
3
Мартин Шкртел
ЦЗ
4
Радослав Забавник
ЦЗ
2
Петер Пекарик
ПЗ
6
Здено Штрба
ЛП
10
Мирослав Стох
ЦП
19
Юрай Куцка
ЦП
17
Марек Гамшик
(К)
ЦП
18
Эрик Йендришек
АП
11
Роберт Виттек
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Италия
13
Федерико Маркетти
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
3
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
0
Фабио Каннаваро
(К)
ЦЗ
19
Джанлука Дзамбротта
ПЗ
8
Дженнаро Гаттузо
ЛП
7
Симоне Пепе
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ПП
11
Антонио Ди Натале
ЦФ
9
Винченцо Яквинта
ЦФ
Главный тренер
Марчелло Липпи
Словакия
12
Душан Куцяк
ВР
12
Душан Перниш
ВР
5
Марек Чех
ЛЗ
22
Мартин Петраш
ЦЗ
16
Корнел Салата
ЦЗ
10
Марек Сапара
ЛП
14
Камил Копунек
ЦП
8
Ян Козак
ЦП
7
Владимир Вайсс
ЦП
13
Филип Голошко
ЦФ
14
Мартин Якубко
ЦФ
9
Станислав Шестак
ЦФ
Италия
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
14
Морган Де Санктис
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
13
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
21
Андреа Пирло
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
8
Клаудио Маркизио
ЦП
16
Мауро Каморанези
ПП
0
Кристиан Маджо
ПП
11
Альберто Джилардино
ЦФ
7
Джампаоло Паццини
ЦФ
0
Фабио Квальярелла
ЦФ
4-4-1-1
1
Муха
4
Дюрица
3
Шкртел
4
Забавник
2
Пекарик
6
Штрба
19
Куцка
17
Гамшик
10
Стох
18
Йендришек
11
Виттек
4-4-2
13
Маркетти
19
Дзамбротта
3
Кьеллини
0
Каннаваро
4
Кришито
18
Монтоливо
7
Пепе
16
Де Росси
8
Гаттузо
9
Яквинта
11
Ди Натале
18
Йендришек
22
Петраш
22
Петраш
18
Йендришек
6
Штрба
14
Копунек
14
Копунек
6
Штрба
11
Виттек
9
Шестак
9
Шестак
11
Виттек
18
Монтоливо
21
Пирло
21
Пирло
18
Монтоливо
4
Кришито
0
Маджо
0
Маджо
4
Кришито
8
Гаттузо
0
Квальярелла
0
Квальярелла
8
Гаттузо
Остались в запасе
Словакия
Италия
12
Душан Куцяк
ВР
12
Душан Перниш
ВР
5
Марек Чех
ЛЗ
16
Корнел Салата
ЦЗ
10
Марек Сапара
ЛП
8
Ян Козак
ЦП
7
Владимир Вайсс
ЦП
13
Филип Голошко
ЦФ
14
Мартин Якубко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
14
Морган Де Санктис
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
13
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
17
Анджело Паломбо
ЦП
8
Клаудио Маркизио
ЦП
16
Мауро Каморанези
ПП
11
Альберто Джилардино
ЦФ
7
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Марчелло Липпи
Остались в запасе
12
Душан Куцяк
ВР
12
Душан Перниш
ВР
5
Марек Чех
ЛЗ
16
Корнел Салата
ЦЗ
10
Марек Сапара
ЛП
8
Ян Козак
ЦП
7
Владимир Вайсс
ЦП
13
Филип Голошко
ЦФ
14
Мартин Якубко
ЦФ
Остались в запасе
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
14
Морган Де Санктис
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
13
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
17
Анджело Паломбо
ЦП
8
Клаудио Маркизио
ЦП
16
Мауро Каморанези
ПП
11
Альберто Джилардино
ЦФ
7
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Главный тренер
Марчелло Липпи
Статистика матча Словакия - Италия
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Словакия
Лига наций, 5 тур
Словакия
- : -
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Лига наций, 1 тур
Словакия
2 : 0
26.09.2026
Молдова
Товарищеские матчи. Сборные
Словакия
2 : 2
05.06.2026
Черногория
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
- : -
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Лига наций, 1 тур
Италия
0 : 2
25.09.2026
Бельгия
Товарищеские матчи. Сборные
Греция
0 : 1
07.06.2026
Италия
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Помощники судьи:
Даррен Кэнн
Майкл Малларки (оба - Англия)
Стадион:
Эллис Парк
Где смотреть матч:
"Первый" - 18:00 (прямая трансляция)
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