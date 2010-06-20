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    Расписание матчей 20-06-2010

    май 2010
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    июнь 2010
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    июль 2010
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    Предыдущий день Следующий день
    Чемпионат мира 2010, 2 тур, группа F
    20 июня, воскресенье
    15:30
    Словакия
    0:2
    Парагвай
    Матч завершен
    20 июня, воскресенье
    18:00
    Италия
    1:1
    Новая Зеландия
    Матч завершен
    Товарищеские матчи 2010
    20 июня, воскресенье
    20:00
    Спартак
    3:0
    Сеница
    Матч завершен
    Чемпионат мира 2010, 2 тур, группа G
    20 июня, воскресенье
    22:30
    Бразилия
    3:1
    Кот-д'Ивуар
    Матч завершен
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