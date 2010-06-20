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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Бразилия - Кот-д'Ивуар
Бразилия - Кот-д'Ивуар: обзор матча 20 июня 2010
Бразилия
20.06.2010, воскресенье, 22:30
Чемпионат мира, группа G, 2 тур
3 : 1
Завершен
Кот-д'Ивуар
25'
Л. Фабиано
51'
Л. Фабиано
62'
Элано
79'
Д. Дрогба
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бразилия - Кот-д'Ивуар
Замена
Рамирес
️️️️
Робиньо
+3
Вторая желтая
Кака
Желтая карточка
Ш. Тиоте
Желтая карточка
Кака
ГОЛ! 3:1!
Д. Дрогба
Пас отдал
Я. Туре
Желтая карточка
А. Кейта
Замена
Ромарик
️️️️
Э. Эбуэ
Замена
А. Кейта
️️️️
С. Калу
Замена
Д. Алвес
️️️️
Элано
Травма
Элано
ГОЛ! 3:0!
Элано
Пас отдал
Кака
Замена
Жервиньо
️️️️
А. Диндан
ГОЛ! 2:0!
Л. Фабиано
Желтая карточка
С. Тьене
ГОЛ! 1:0!
Л. Фабиано
Пас отдал
Кака
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бразилия
0
Жулио Сезар
ВР
6
Мишел Бастос
ЛЗ
4
Жуан
ЦЗ
3
Лусио
(К)
ЦЗ
0
Майкон
ПЗ
7
Робиньо
ЛВ
5
Фелипе Мело
ОП
8
Силва Жилберто
ЦП
20
Кака
АП
19
Элано
ПВ
9
Луис Фабиано
ЦФ
Главный тренер
Карлос Дунга
Кот-д'Ивуар
1
Бубакар Барри
ВР
5
Сиака Тьене
ЛЗ
4
Коло Туре
ЦЗ
5
Дидье Зокора
ЦЗ
20
Ги Демель
ПЗ
8
Саломон Калу
ЛВ
19
Яя Туре
ОП
9
Шейк Тиоте
ЦП
21
Эммануэль Эбуэ
ЦП
15
Аруна Диндан
ПВ
11
Дидье Дрогба
(К)
ЦФ
Главный тренер
Свен-Горан Эрикссон
Бразилия
12
Эурелью Гомес
ВР
22
Дони
ВР
3
Тиаго Силва
ЦЗ
14
Луизао
ЦЗ
16
Жилберто Мело
ЦЗ
13
Дани Алвес
ПЗ
17
Жозуэ
ОП
20
Клеберсон
ЦП
0
Рамирес
ЦП
19
Жулио Баптиста
ЦФ
23
Графите
ЦФ
19
Нилмар
ЦФ
Кот-д'Ивуар
16
Бенойт Зогбо
ВР
16
Даниэль Йебоа
ВР
3
Артур Бока
ЛЗ
6
Стив Гохури
ЦЗ
22
Сулейман Бамба
ЦЗ
2
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
10
Жервиньо
ЛВ
14
Эммануэль Коне
ЦП
6
Ромарик
ЦП
6
Жан-Жак Госсо
ЦП
18
Абдул-Кадер Кейта
ПП
7
Сейду Думбия
ЦФ
4-1-1-3-1
0
Сезар
6
Бастос
4
Жуан
3
Лусио
0
Майкон
5
Мело
8
Жилберто
7
Робиньо
20
Кака
19
Элано
9
Фабиано
4-1-2-2-1
1
Барри
20
Демель
4
Туре
5
Зокора
5
Тьене
19
Туре
9
Тиоте
21
Эбуэ
15
Диндан
8
Калу
11
Дрогба
19
Элано
13
Алвес
13
Алвес
19
Элано
7
Робиньо
0
Рамирес
0
Рамирес
7
Робиньо
21
Эбуэ
6
Ромарик
6
Ромарик
21
Эбуэ
8
Калу
18
Кейта
18
Кейта
8
Калу
15
Диндан
10
Жервиньо
10
Жервиньо
15
Диндан
Остались в запасе
Бразилия
Кот-д'Ивуар
20
Клеберсон
ЦП
12
Эурелью Гомес
ВР
22
Дони
ВР
3
Тиаго Силва
ЦЗ
14
Луизао
ЦЗ
16
Жилберто Мело
ЦЗ
17
Жозуэ
ОП
19
Жулио Баптиста
ЦФ
23
Графите
ЦФ
19
Нилмар
ЦФ
Главный тренер
Карлос Дунга
14
Эммануэль Коне
ЦП
16
Бенойт Зогбо
ВР
16
Даниэль Йебоа
ВР
3
Артур Бока
ЛЗ
6
Стив Гохури
ЦЗ
22
Сулейман Бамба
ЦЗ
2
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
6
Жан-Жак Госсо
ЦП
7
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Свен-Горан Эрикссон
Остались в запасе
20
Клеберсон
ЦП
12
Эурелью Гомес
ВР
22
Дони
ВР
3
Тиаго Силва
ЦЗ
14
Луизао
ЦЗ
16
Жилберто Мело
ЦЗ
17
Жозуэ
ОП
19
Жулио Баптиста
ЦФ
23
Графите
ЦФ
19
Нилмар
ЦФ
Остались в запасе
14
Эммануэль Коне
ЦП
16
Бенойт Зогбо
ВР
16
Даниэль Йебоа
ВР
3
Артур Бока
ЛЗ
6
Стив Гохури
ЦЗ
22
Сулейман Бамба
ЦЗ
2
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
6
Жан-Жак Госсо
ЦП
7
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Карлос Дунга
Главный тренер
Свен-Горан Эрикссон
Статистика матча Бразилия - Кот-д'Ивуар
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
- : -
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Бразилия
1 : 2
05.07.2026
Норвегия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бразилия
2 : 1
29.06.2026
Япония
Кот-д'Ивуар
Товарищеские матчи. Сборные
Кот-д'Ивуар
0 : 1
03.10.2026
Камерун
Чемпионат мира, 1/16 финала
Кот-д'Ивуар
1 : 2
30.06.2026
Норвегия
Чемпионат мира, 3 тур
Кюрасао
0 : 2
25.06.2026
Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира, 2 тур
Германия
2 : 1
20.06.2026
Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира, 1 тур
Кот-д'Ивуар
1 : 0
15.06.2026
Эквадор
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Ланнуа
(Булонь-сюр-Мер)
Помощники судьи:
Эрик Дансоль
Лоран Уго (оба - Франция)
Стадион:
Соккер Сити
Где смотреть матч:
"Первый" - 22:30 (прямая трансляция)
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